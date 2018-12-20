Співачка Джанет Джексон постане перед судом: відома причина позову

Сестра легендарного Майкла Джексона – Джанет – опинилась в центрі судової справи. На зірку подав позов її колишній менеджер Денні О'Донован.

Як повідомляє TMZ, судова тяганина стосується не тільки Джанет Джексон, але й її брата та бізнес-партнера Ренді Джексона.

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За інформацією ЗМІ, Денні О'Донован влаштувався менеджером до знаменитостей ще в липні 2016 року. Чоловік активно займався організаційними питаннями туру артистки State of the World Tour. Згідно із домовленістю, щомісяця він повинен був отримувати 25 тисяч доларів, однак виплати припинились менше, аніж за півроку.

Денні О'Донован звернувся за допомогою до суду, щоб повернути зароблені кошти. За його підрахунками, сума, яку повинні виплатити Джанет та Ренді Джексони, сягає 300 тисяч доларів.

Наразі ані артистка, ані її представники не коментують скандального позову. Однак, згідно із законами США, Джанет Джексон та її брат Ренді повинні будуть з'явитись у залі суду найближчим часом.