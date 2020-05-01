24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Співачка Ешлі Сімпсон вагітна: зірка втретє стане мамою

-
Співачка Ешлі Сімпсон вагітна
Співачка Ешлі Сімпсон вагітна / Instagram / @ashleesimpsonross

Американська співачка оприлюднила свою вагітність від чоловіка актора Евана Росса. Ешлі Сімпсон поділилася з прихильниками радісною новиною, опублікувавши в мережі фото з позитивним результатом тесту. Майбутня дитина стане третьою для зірки.

Молодша сестра знаменитої співачки Джессіки Сімпсон Ешлі втретє вагітна. В особистому інстаграм-профілі виконавиця поділилася світлиною з чоловіком Еваном Россом, на якій подружжя тримає тримає тест на вагітність з позитивним результатом. 

Читайте також Офіційно: співачка Alyosha і Тарас Тополя втретє стануть батьками

"Ми чекаємо на дитину і такі раді поділитися цим з усіма", – прокоментувала Ешлі Сімпсон. Майбутня крихітка стане третьою дитиною для співачки та другим спільним нащадком для пари. Нині зіркове подружжя виховує 4-річну доньку Джаггер та 11-річного сина Бронкса від першого шлюбу Ешлі з музикантом Пітом Вентцом. 

Нагадаємо, що пара одружилася 2014 року після 13 місяців стосунків. Цей шлюб став першим для Евана Росса. 

 

Автор: Марина Джура
Теги: Зіркові батьки LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Нові українські мультфільми, які підійдуть для затишного вечора з дітьми
30 квітня , 13:55 Нові українські мультфільми, які підійдуть для затишного вечора з дітьми
Юлія Михайлова
Герої шоу "Холостяк": життя після проєкту
29 квітня , 19:59 Герої шоу "Холостяк": життя після проєкту
Христина Кобак