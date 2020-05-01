Співачка Ешлі Сімпсон вагітна: зірка втретє стане мамою

Американська співачка оприлюднила свою вагітність від чоловіка актора Евана Росса. Ешлі Сімпсон поділилася з прихильниками радісною новиною, опублікувавши в мережі фото з позитивним результатом тесту. Майбутня дитина стане третьою для зірки.

Молодша сестра знаменитої співачки Джессіки Сімпсон Ешлі втретє вагітна. В особистому інстаграм-профілі виконавиця поділилася світлиною з чоловіком Еваном Россом, на якій подружжя тримає тримає тест на вагітність з позитивним результатом.

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"Ми чекаємо на дитину і такі раді поділитися цим з усіма", – прокоментувала Ешлі Сімпсон. Майбутня крихітка стане третьою дитиною для співачки та другим спільним нащадком для пари. Нині зіркове подружжя виховує 4-річну доньку Джаггер та 11-річного сина Бронкса від першого шлюбу Ешлі з музикантом Пітом Вентцом.

Нагадаємо, що пара одружилася 2014 року після 13 місяців стосунків. Цей шлюб став першим для Евана Росса.