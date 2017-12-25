Співачка Гвен Стефані невдовзі оголосить про заручини, – ЗМІ

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Співачка Гвен Стефані невдовзі оголосить про заручини з Блейком Шелтоном
Співачка Гвен Стефані невдовзі оголосить про заручини з Блейком Шелтоном / dishnation.com

Американська співачка Гвен Стефані невдовзі оголосить про майбутнє весілля. Обранцем зірки є 42-річний кантрі-співак Блейк Шелтон.

За інформацією інсайдерів видання US Weekly, пара оголосить про заручини найближчим часом. Поки ж зірки не коментують цієї інформації.

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Романтичні стосунки між Гвен Стефані та Блейком Шелтоном зародились ще у 2015 році. Тоді артисти були зірковими суддями шоу "Голос країни" (The Voice).

Гвен Стефані переживала не найлегші часи: її шлюб з Гевіном Россделом розпався через зраду чоловіка, тому співачка переймалась, як її троє синів переживають розлучення батьків. У подібній ситуації перебував і Блейк Шелтон: дружина кантрі-співака теж зраджувала його. Відтак спільна проблема об'єднала двох артистів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gwen Stefani (@gwenstefani)

Раніше Гвен Стефані відверто говорила, що готова вдруге вийти заміж. Водночас інсайдер з близького оточення артистки пояснив, що зірка зволікає з весіллям через своїх дітей. 12-річний Кінгстон, 10-річний Зумі і 4-річний Аполло досі оговтуються від розлучення батьків. 

"Блейк завжди хотів одружитися з Гвен, але вона надзвичайно обережна, бо у неї троє дітей, про яких потрібно пам'ятати", – додав інсайдер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gwen Stefani (@gwenstefani)

 

Теги: LifeStyle Зіркові весілля Музика
Джерело: Lifestyle
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