Співачка Камалія стала жертвою пограбування в Італії: деталі

Популярна українська співачка Камалія та її чоловік-мільйонер Мохаммад Захур з доньками вирушили у 8-денний круїзний відпочинок лайнером. Однак під час поїздки знамените подружжя стало жертвами пограбування.

Як розповіла Камалія в мережі, відпочинок вони спланували через шкільні канікули доньок Арабелли і Мірабелла. Для дівчаток їх зіркові батьки вирішили організувати подорож до Риму на судні MSC SeaView. Під час поїздки елітним лайнером на родину Камілї чекали розваги та екскурсії в Каннах, Монте-Карло, Барселоні, на Корсиці та у Флоренції. Однак запланована відпустка обернулась для зіркової пари неприємністю.

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Після прибуття до Риму в Камалії вкрали рюкзак, у якому були всі документи. Сталось це в аеропорту, відтак потрапити на лайнер співачці та її сім'ї не вдалось.

"Ми прибули в Рим 1 травня і вийшли в зал для зустрічаючих. Водія від круїзної компанії поки не було. Захур з Арабеллою пішли купити води, а я залишилася з усіма речами. Хтось раптово постукав мене по плечу і ламаною французькою запитав, як пройти в зал вильоту. У цей момент його спільник забрав рюкзак Захура з однією з візків (про це я дізналася пізніше). Через декілька хвилин після цього до мене підійшла представниця MSC і з'явилися чоловік з донечкою. Ми збиралися вже штовхати наші візки, коли Захур виявив пропажу рюкзака з усіма документами", – розповіла Камалія.

Артистка зізналась, що одразу звернулась до правоохоронців, однак "здалося, що вони взагалі були частиною всього цього фарсу". Італійські поліцейські повідомили, що камери відеоспостереження мали б зафіксувати момент крадіжки, тому злочинців будуть шукати. А от для Камалії, її чоловіку та дітям дали довідки про втрату документів.

Навіть не спромоглися пройти на місце злочину! Просто дали нам довідку, яка підтверджує, що сталася крадіжка, і без сорому заявили, щоб ми їх просто так не турбували. Мовляв, вони самі з нами на зв'язок вийдуть, як тільки щось знайдуть. На наш запит вони підтвердили, що в цьому районі працюють системи відеоспостереження,

– поділилась Камалія.

Допомогли співачці отримати документи українські дипломати в Італії. У посольстві Камалії видали екстрений паспорт всього за 30 хвилин для того, щоб вона могла повернутись до Києва. А от мільйонер Мохаммад Захур з доньками тричі звертались до британської дипустанови, щоб отримати тимчасові документи.

Та на цьому пригоди зірки не закінчились: вона з Мірабеллою захворіла. Італійські лікарі швидко надали допомогу українкам, а Камалія щасливо повідомила, що наразі перебуває в Києві та щаслива повернутись додому.