Співачка Камалія знялась у рекламі польського бренду: пікантні фото

Українська співачка Камалія вирішила розвивати не тільки свою вокальну кар'єру, але й модельну. Зірка представила фото, які зробила для реклами польського бренду.

Камалія розпочала співпрацю з польськими дизайнерами. Артистка не тільки приміряла брендове вбрання, але й стала обличчям їх рекламної кампанії.

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"Про мене поляки кажуть багато: артистка, модель, неймовірно струнка, сексуальна. А я їх за це дуже люблю", – розповіла Камалія.

На сторінці в Instagram Камалія засвітила кілька стильних і дещо пікантних образів. Зокрема, зірка приміряла піджак на голе тіло та червону сукню. Яскраве вбрання артистка відверто назвала своїми ліками.

"Червоний – надійний засіб від смутку" – казав Білл Бласс. Я знайшла. Знайдіть і ви свої ліки,

– зізналась Камалія.

Окрім цього, для рекламної кампанії українська співачка приміряла розкішну вечірню сукню, в якій засвітила стрункі ноги, та блузку з пишною спідницею, прикрашену жовтими метеликами. Трендовому кольору Камалія теж додала чудодійності, адже завдяки йому у співачки покращується настрій.

"Жовтий помилково сприймається негативно. Цей колір був пов'язаний з золотом, повагою, мудрістю, знаннями і наукою майя і єгиптян. Припускаю, що жовтий колір покращує настрій і підвищує впевненість у собі!" – додала співачка.