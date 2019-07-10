Співачка Мерайя Кері зізналася, скільки мала сексуальних партнерів

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Мерайя Кері
Мерайя Кері / Instagram / @mariahcarey

49-річна відома американська співачка Мерайя Кері знялася для обкладинки американського глянцевого журналу Cosmopolitan,

Мерайя Кері дала відверте інтерв'ю жіночому виданню Cosmopolitan, у якому розповіла про кількість своїх сексуальних партнерів. За словами співачки, у неї було лише п'ять чоловіків.

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У мене було всього п'ять чоловіків, так що я в цьому сенсі ханжа, якщо порівнювати мене з іншими представниками шоу-бізнесу,
– розповіла вона.

В інтерв'ю Кері, яка була двічі заміжня та виховує двох дітей, додала, що не рахує роки та відзначає не дні народження, а лише річниці. "Я святкую життя", – заявила зірка.

Мерайя Кері
Мерайя Кері / Instagram / @mariahcarey

Мерайя Кері
Мерайя Кері / www.cosmopolitan.com

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Теги: LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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