Співачка Надія Мейхер спокусила прихильників танцем у відвертому образі: відео
Ексучасниця гурту "ВІА Гра" досі носить звання секс-символу українського шоубізнесу. Надія Мейхер показала, як проводить карантинний вечір вдома. Співачка постала у відвертій атласній сукні в спокусливому танці.
На особистій сторінці в інстаграмі 38-річна Надія Мейхер вирішила відмовитися від публічних обговорень спалаху коронавірусу та численних порад для дозвілля в самоізоляції. Співачка опублікувала короткий ролик, яким довела свою звабливість та граційність у танці.
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Під романтичну музику вона записала відео зі спокусливими рухами перед дзеркалом у своєму домі. Надія Мейхер обрала для зйомки досить провокативний образ, який підкреслив принади її розкішної фігури. На ній довга атласна сукня фіалкового кольору на тонких бретельках з глибоким декольте. Вбрання акцентувало на її пишному бюсті та сідницях. Без макіяжу, проте з вишуканою укладкою співачка зачарувала прихильників.
Для свого танцю Надія Мейхер обрала найбільш вигідну локацію у своєму будинку. Вона рухалася поблизу дзеркала, що дозволило фанам отримати подвійну насолоду від зовнішнього вигляду кумира у найбільш вигідних ракурсах.
Менше ніж за добу спокусливе відео набрало понад 51 тисячу переглядів, а фоловери відзначили її жіночність та пристрасність сотнею захопливих коментарів.
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