Співачка Наталія Валевська наважилась на операцію, щоб завагітніти

Українська співачка Наталія Валевська, яка виступала на Антимайдані у 2013 році в Києві, розповіла, що останнім часом мріє стати матір'ю, але без втручання лікарів їй це би не вдалось. Через це їй зробили операцію, яка пройшла успішно.

Артистка української сцени повідомила про свої наміри стати матір'ю у Facebook. 37-річна Наталія неодноразово намагалась завагітніти, тому вона наважилась на операцію, деталі якої не розголошує.

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В якийсь момент я зрозуміла, що найбільше в житті я хочу стати матір'ю. Тому свідомо роблю наступний крок і лягаю на операцію задля свого здоров'я і задля здоров'я нашого майбутнього малюка,

поділилась Валевська.

Вона додала, що вже кілька років звертається до найкращих спеціалістів, щоб завагітніти. Своїм прикладом вона прагне показати іншим парам, які так само, як Валевська з Володимиром, "багато років чекають на диво", були сміливими і не втрачати надію.

Згодом Наталія опублікувала на своїй сторінці фото з лікарняної палати, під якою залишила допис, що з нею все гаразд і операція пройшла добре.



Хто така Наталія Валевська?Українська співачка з Хмельницького з дитинства захоплювалась музикою та брала участь в різних конкурсах та фестивалях. Співачка має багато нагарод та престижних відзнак. У 2013 році вона оскандалилась після виступів на Антимайдані під час події Революції Гідності. Наталія Валевська перебуває у шлюбі з Володимиром Пригладем.