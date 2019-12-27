24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Співачка Наталка Карпа вперше стала мамою, – ЗМІ

829 Читать новость на русском
Наталка Карпа / Instagram / @natalkakarpa

38-річна українська співачка Наталка Карпа вперше стала мамою, народивши первістка. Наразі подробиці стосовно імені новонародженої дівчинки невідомі.

Про це повідомляє Люкс FM на своїй сторінці у фейсбуці. У соціальних мережах Карпи подробиць стосовно пологів немає.

Читайте також: Хайді Клум замилувала весільними кадрами: якій даті приурочене зворушливе відео

"Вітаємо нашу люкс-подругу Наталку Карпу з народженням донечки. Бажаємо малечі тільки яскравого та Люксового життя", – йдеться у публікації.

Про вагітність Карпи стало відомо 15 серпня, коли співачка опублікувала відеопояснення про свій особливий стан і зізналася, що планує піти у декретну відпустку. Знаменитість пояснює це тим, що материнство є для неї важливішим і вона вже розставила свої пріоритети.

Наразі ім’я новонародженої дочки невідоме, але обрала для неї сама Наталка. Раніше вона з чоловіком домовилася про те, якби у них був син, його назвали б Едуардом. А вибір, як назвати дівчинку, взяла на себе Карпа.

У жовтні Наталка Карпа та її чоловік Євген Терехов, з яким вони зіграли весілля у 2016 році, влаштували святкування під назвою "Малюк паті" та дізнались, що у них народиться дівчинка.

 

Як приготувати смачні та пишні оладки: прості та швидкі рецепти
сьогодні
7299
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
26 грудня 21:02 Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
Квітослава Туз 46896
26 грудня 14:59 Гороскоп на 2020 рік Білого Щура: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
Квітослава Туз 7209
26 грудня 12:58 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 10859
26 грудня 12:22 Останнє сонячне затемнення у році: як воно вплине на всі знаки зодіаку
Квітослава Туз 700
26 грудня 11:25 Де відсвяткувати Новий рік у теплих країнах: добірка незабутніх місць
Альона Захарова 510
Новини
Більше новин
Залиште відгук