Співачка Наталка Карпа вперше стала мамою, – ЗМІ

38-річна українська співачка Наталка Карпа вперше стала мамою, народивши первістка. Наразі подробиці стосовно імені новонародженої дівчинки невідомі.

Про це повідомляє Люкс FM на своїй сторінці у фейсбуці. У соціальних мережах Карпи подробиць стосовно пологів немає.

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"Вітаємо нашу люкс-подругу Наталку Карпу з народженням донечки. Бажаємо малечі тільки яскравого та Люксового життя", – йдеться у публікації.

Про вагітність Карпи стало відомо 15 серпня, коли співачка опублікувала відеопояснення про свій особливий стан і зізналася, що планує піти у декретну відпустку. Знаменитість пояснює це тим, що материнство є для неї важливішим і вона вже розставила свої пріоритети.

Наразі ім’я новонародженої дочки невідоме, але обрала для неї сама Наталка. Раніше вона з чоловіком домовилася про те, якби у них був син, його назвали б Едуардом. А вибір, як назвати дівчинку, взяла на себе Карпа.

У жовтні Наталка Карпа та її чоловік Євген Терехов, з яким вони зіграли весілля у 2016 році, влаштували святкування під назвою "Малюк паті" та дізнались, що у них народиться дівчинка.