Співачка Оля Цибульська розповіла про свій перший поцілунок: пікантні подробиці

Цікавий курйоз із поцілунком трапився зі співачкою в 7 класі. Про це зірка розповіла у своєму Instagram-профілі.

Виявляється, більш досвідчена подруга переконала Цибульську – для того, аби правильно цілуватися потрібен справжній дар.

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А окрім нього вміння одразу визначати пікантні вподобання кавалерів – кому до вподоби, аби його кусали за вухо, а кому, аби пестили шию. Семикласниця Оля до такої інформації була аж ніяк не готова і тому в паніці побігла додому, щойно хлопець нахилився, аби просто поцілувати її в щічку.

До слова, багато років потому горе-коханий прийшов на концерт Цибульської з дружиною та величезним обемермком квітів, аби дізнатися що ж він тоді зробив не так – питання, яке не давало йому спокою усе життя.

Співачка зізналась, що довго готувалась до цього морально. І от цей день настав: батьків не було вдома, вечір, зоряне небо – все для ідеально для першого поцілунку.

Він наблизився до мене поцілував і прошепотів : "Відкрий рот". Про те що цілуватись можна і з відкритим ротом я на той момент не знала, на цьому наші стосунки і закінчились,

– розповіла Оля Цибульська.

Також зірка зазначила, що це був довгоочікуваний поцілунок з людиною,яка їй дуже подобалась, тому все пройшло нормально, лише ледь зуби йому не вибила своїми.

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