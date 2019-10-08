Співачка Ріанна презентувала свою першу автобіографію, над якою працювала понад 5 років

Чи не кожен відомий артист на певному етапі творчості наважується розповісти фанатам про своє життя куди більше, ніж вони встигли побачити. Хтось пише мемуари, а хтось створює особливі альбоми. Протягом 5 років 31-річна Ріанна працювала над незвичайною автобіографією, яку напередодні презентувала своїм прихильникам.

Про випуск книги Ріанна повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Напередодні, 7 жовтня. Співачка зазначила, що її життєпис вже з 8 жовтня надійде у продаж.

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Автобіографія Ріанни відрізнятиметься від автобіографій її колег, адже її книга складатиметься лише з фотографій. Протягом 5 років вона працювала над її створенням, підбираючи найбільш влучні фото, які відмінно зображають шлях її становлення та нагадують про важливі події у житті.

Фотокнига створена у хронологічній послідовності. Фанати співачки зможуть побачити її дитячі світлини, які раніше ніде не публікувалися. Автобіографія у фото продаватиметься у різних комплектах. За стандартний варіант книги покупці віддадуть 120 фунтів стерлінгів, а найрозкішніший може обійтися навіть у 5 тисяч фунтів стерлінгів.