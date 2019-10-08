Співачка Ріанна презентувала свою першу автобіографію, над якою працювала понад 5 років
Чи не кожен відомий артист на певному етапі творчості наважується розповісти фанатам про своє життя куди більше, ніж вони встигли побачити. Хтось пише мемуари, а хтось створює особливі альбоми. Протягом 5 років 31-річна Ріанна працювала над незвичайною автобіографією, яку напередодні презентувала своїм прихильникам.
Про випуск книги Ріанна повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Напередодні, 7 жовтня. Співачка зазначила, що її життєпис вже з 8 жовтня надійде у продаж.
Читайте також: Ріанна підігріла чутки про свою вагітність: промовисті фото
Автобіографія Ріанни відрізнятиметься від автобіографій її колег, адже її книга складатиметься лише з фотографій. Протягом 5 років вона працювала над її створенням, підбираючи найбільш влучні фото, які відмінно зображають шлях її становлення та нагадують про важливі події у житті.
Фотокнига створена у хронологічній послідовності. Фанати співачки зможуть побачити її дитячі світлини, які раніше ніде не публікувалися. Автобіографія у фото продаватиметься у різних комплектах. За стандартний варіант книги покупці віддадуть 120 фунтів стерлінгів, а найрозкішніший може обійтися навіть у 5 тисяч фунтів стерлінгів.
Вибір редакції
-
Пишнотіла модель Алі Тейт Катлер вперше стала моделлю Victoria's Secretсьогодні , 13:53
-
Розкішна фата, діамантова обручка і солодкі поцілунки: Гейлі Бібер показала нові фото з весіллясьогодні , 09:42
-
Демі Мур назвала ім'я чоловіка, який зґвалтував її у 15 років: скандальні подробиці7 жовтня , 18:24