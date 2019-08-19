Співачка Ріта Ора засвітила свої пишні форми в бікіні на яхті біля берегів Сардинії: фото

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Ріта Ора
Ріта Ора / Instagram / @ritaora

28-річна британська співачка албанського походження Ріта Ора потрапила в об'єктиви папараці під час свого відпочинку на яхті поблизу розкішних краєвидів на італійську Сардинію.

Про це пише видання Daily Mail. Фотографи зняли Ріту Ору під час приймання сонячних ванн поблизу розкішного курортного міста Порто-Черво.

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Лондонська красуня засвітила звабливі форми у чорному мікробікіні від White Fox вартістю 55 доларів, а якому продемонструвала не лише засмагу, а й інтимні татуювання. 

Завершили образ Ріти золоті прикраси: кольє, браслети та каблучки, а також скуйовджене волосся.

Ріта Ора / BEESCOOP.COM / Daily Mail

Згодом зірка у захисному шоломі та жилеті показала, як вправно катається на гідроциклі на морських хвилях. 

Ріта Ора / BEESCOOP.COM / Daily Mail

Хто така Ріта Ора?Це знаменита британська співачка албанського походження. Дитинство зірка провела у Великобританії, а згодом переїхала до Нью-Йорка, де підписала контракт з Roc Nation. Наразі Ріта Ора випустила два альбоми, а її хіти "R.I.P.", "For you" та "I will never let you down" наспівує весь світ.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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