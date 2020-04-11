Співачка Злата Огнєвіч вразила струнким тілом у купальнику: фото

Популярна українська артистка нині ретельно сповідує карантинний режим і тішить прихильників пікантними архівними кадрами. Злата Огнєвіч показала тіло в купальнику на безлюдному пляжі.

У розпал пандемії коронавірусу зіркам доводиться відмовитися від десятків асистентів, стилістів, візажистів та перукарів та продумувати образи для зйомок вдома самостійно. Проте Злата Огнєвіч вирішила переглянути власну галерею і відшукала там архівні фото, якими поспішила поділитися з фоловерами.

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Співачка опублікувала фото у смугастому червоно-білому купальнику, який ідеально підкреслив всі принади її приголомшливої фігури. Злата Огнєвіч позувала на піщаному пляжі лежачи та показала, як бігла назустріч Індійському океану під час відпочинку на Балі.

Зірка зуміла заворожити прихильників своїм тілом та вкотре переконати, що сумлінні заняття спортом та правильне харчування не проходять даремно. Злата не стала приховувати, що сумує за таким відпочинком: "Здається, ніби це було в минулому житті. Дякую Всесвіту за кожну приємну мить, відчуття щастя, яке розливалося сонцем по венах".

Крім того, знаменита виконавиця долучилася до світового "карантинного" тренду – образ з подушки або ковдри та пояса. Вона показала власне екстравагантне рішення, доповнивши традиційні елементи чорним капелюшком. Завдяки довжині міні свого вбрання Злата Огнєвіч засвітила стрункі ноги та жіночні плечі.

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