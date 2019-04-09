Співак Alekseev закрутив роман із солісткою гурту "ВІА Гра", – ЗМІ

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Alekseev закрутив роман із Уляною Синецькою – солісткою гурту "ВІА Гра"
Alekseev закрутив роман із Уляною Синецькою – солісткою гурту "ВІА Гра" / LifeStyle 24

Український співак Alekseev, який не відмовляється від виступів у Росії та залюбки отримує там премії, закрутив роман із вокалісткою "ВІА Гри" Уляною Синецькою. Пару помітили папараці, коли закохані відпочивали у Венеції.

Відповідний ролик з'явився у російського таблоїда Super.ru. Журналісти отримали відео від очевидців, які помітили зіркову пару під час відпочинку у романтичній Венеції. 

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На кадрах видно, як Alekseev ніжно обіймає дівчину, схожу на Уляну Синецьку. Пара насолоджується спілкуванням та катається в човні. Згодом ЗМІ довідались від інсайдерів, що у Венеції співаки провели кілька днів. Їх романтична подорож припала на кінець березня 2019 року. 

Місто чарівності, яке вимагає особливого стану душі, – загадково написав Alekseev у мережі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SUPER (@super.ru)

Окрім цього, знайомі Alekseev та Уляни Синецької зізнались, що давно знають про їх роман. Стосунки у пари розпочались після закінчення популярного проекту "Нова фабрика зірок", де співаки у дуеті виконали пісню. Саме на шоу між Alekseev та Уляною Синецькою виникла симпатія, тому пара почала листування. Згодом солістка гурту "ВІА Гра" засвітилась на сольному концерті у Москві.

При цьому пара не афішує своїх стосунків, а на їх сторінках у соціальних мережах не знайти спільних знімків. Причиною цьому інсайдери називають жорсткі умови контракту Уляни Синецької у складі гурту "ВІА Гра". Згідно з умовами, вона не може виходити заміж чи хизуватись своїми стосунками. Не прагне розголошувати цю інформацію і Alekseev.

Журналісти LifeStyle 24 поцікавились у представників артиста, чи інформація російських ЗМІ правдива. Однак наразі вони відмовились коментувати чутки та лиш підтвердили, що артист і справді мав відпочинок у Венеції. 

Свою сольну кар'єру Alekseev розпочав на шоу "Голос країни". Після ефектної появи на проекті він стрімко увірвався в шоу-бізнес. Згодом артист відзначився чималими скандалами: Alekseev отримав російські премії МУЗ-ТВ та Ru.TV, а у 2018 виступив на Євробаченні від Білорусі

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Теги: LifeStyle Зіркові романи Музика
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