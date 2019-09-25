Співак ДІЛЯ випустив перший кліп після творчої паузи: зворушливе відео

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ДІЛЯ презентував довгоочікуваний кліп "Так приємно"
ДІЛЯ презентував довгоочікуваний кліп "Так приємно" / Facebook / @eduardprystupa

Ще у квітні 2019 року співак ДІЛЯ (справжнє ім'я – Едуард Приступа) презентував першу пісню після тривалої паузи та анонсував створення кліпу до неї. Тільки після 5 місяців відбулась довгоочікувана прем'єра ролика "Так приємно".

Створити відео до пісні "Так приємно" взялись представники SAL-studio. Це дебютна робота перспективного режисера Сергія Крикуненка, в якій автор захотів показати, що невіртуальне спілкування може бути значно кращим.

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Ідея сюжету з’явилася одразу, як тільки я вперше почув пісню "Так приємно" у виконанні ДІЛІ. Ми показуємо, наскільки чудовим та приємним стає світ без смартфонів,
– розповів режисер Сергій Крикуненко.

За сюжетом ролика, молоді люди бачать один одного тільки завдяки смартфонам. Навіть під час обіймів закохані не припиняють вести бесіди в чатах. Коли ж гаджети виходять з ладу, головні герої розуміють, що їхнє життя зводиться до віртуального листування. Тому пара вирішує відкрити для себе світ знову, радіючи справжньому спілкуванню та проведенню дозвілля на природі.

"З появою гаджетів ми всі стали віртуально залежними та віддалилися одне від одного. Сюжет кліпу закликає озирнутися та побачити, який чудовий світ навколо, як багато є простору для кохання та творчості. Бо ж гаджети хоч і розширюють кругозір, пришвидшують темп життя і крадуть у нас одне одного і час, який ми могли би проводити разом", – прокоментував новий кліп ДІЛЯ.

Дивіться новий кліп співака ДІЛЯ – "Так приємно": відео

Хто такий ДІЛЯ? Відомий український співак, який раніше виступав у складі гурту "ТНМК". Окрім цього Едуард Приступа є талановитим музикантом і композитором. У 2014 році він створив популярний проєкт "НеДіля", який приніс йому чималу славу та прибутки. Однак боротьба з раком змусила артиста взяти творчу паузу та приділити весь свій час здоров'ю. 

Після одужання ДІЛЯ взяв шлюб із юристкою Яною Приступою. Церемонія, яка пройшла у 2017 році, була скромною, а на весілля пара запросила тільки найближчих родичів. У серпні 2018 року Едуард Приступа вперше став батьком. Тепер ДІЛЯ відновлює вокальну кар'єру, а кліп "Так приємно" стає своєрідним початком нового етапу його творчості. 

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Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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