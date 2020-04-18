Співак Julik закликав провести Великдень вдома та поділився рецептом паски: відео
Популярний український співак та шоумен Julik напередодні світлого свята Воскресіння Христа звернувся до українців з проханням залишатися вдома. Також він зазначив, що цього року переглядатиме літургію онлайн.
Великдень – це особливе свято для кожної християнської сім'ї. Проте в умовах пандемії коронавірусу необхідно залишатися вдома на самоізоляції. Це може зберегти здоров'я та життя вам і рідним. Артист Julik наголосив на цьому та розповів, як відзначатиме Пасху. Також він поділився рецептом італійської паски на особистій сторінці в інстаграмі.
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Виконавець проведе свято вдома, дотримуючись порад священнослужителів. Надвечір Юлік з дружиною та сином освятять Великодній кошик, помоляться та переглянуть літургію онлайн.
Закликаю усіх залишатись вдома, зараз вкрай важливо дотримуватись усіх правил карантину! Проведіть ці вихідні з користю для себе та родини, попросіть у Бога прощення усіх гріхів і радійте кожному, новому дню,
– звернувся до прихильників Julik.
Артист зазначив, що не дарма нам даються усі випробування, це своєрідне навчання та усвідомлення наших дій, і загалом цілого життя. Багато життєвих нюансів переосмислено, ставлення до життя змінено, ми цінуємо те, що маємо конкретно зараз.
Я хочу, аби Великдень приніс у ваше життя лише позитив, щоб ви його провели у колі найближчих людей. Миру, злагоди, ну і найголовніше – міцного здоров'я! Христос Воскрес!
– додав співак.
Великодні богослужіння онлайн / Інфографіка 24 каналу
Також Юлік поділився рецептом італійської паски "Коломаба", яку приготував у власній інтерптерації.
Рецепт паски"Коломаба" від виконавця Юліка
Інгредієнти:
- Борошно (450 г)
- Молоко (50 г)
- Вода (80 г)
- дріжджі (25 г)
- яйця (2 шт)
- масло (80 г)
- сіль (5 г)
- цукор (100 г)
- ванільний цукор (1 пакетик)
- цедра апельсину (до 50 г)
- екстракт апельсину (2 ст. ложки)
- цукати, родзинки (за смаком)
Інгредінти для помазки:
- яєчний білок (1 шт)
- цукор (5 ст. ложок)
- цедра апельсину (за смаком)
- апельсиновий екстракт (1 ч. ложка)
Спосіб приготування:
- Збиваємо усі інгредієнти блендером до кремової текстури. Масу поміщаємо у форми для випікання.
- Розігріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо 35-45 хвилин.
- Після того, як паски спечуться та охолонуть, посипаємо їх цукровою пудрою.
Смачного!
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