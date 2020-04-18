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Співак Julik закликав провести Великдень вдома та поділився рецептом паски: відео

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Співак Julik / Фото: Пресслужба

Популярний український співак та шоумен Julik напередодні світлого свята Воскресіння Христа звернувся до українців з проханням залишатися вдома. Також він зазначив, що цього року переглядатиме літургію онлайн.

Великдень – це особливе свято для кожної християнської сім'ї. Проте в умовах пандемії коронавірусу необхідно залишатися вдома на самоізоляції. Це може зберегти здоров'я та життя вам і рідним. Артист Julik наголосив на цьому та розповів, як відзначатиме Пасху. Також він поділився рецептом італійської паски на особистій сторінці в інстаграмі.

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Виконавець проведе свято вдома, дотримуючись порад священнослужителів. Надвечір Юлік з дружиною та сином освятять Великодній кошик, помоляться та переглянуть літургію онлайн.

Закликаю усіх залишатись вдома, зараз вкрай важливо дотримуватись усіх правил карантину! Проведіть ці вихідні з користю для себе та родини, попросіть у Бога прощення усіх гріхів і радійте кожному, новому дню,
– звернувся до прихильників Julik.

Артист зазначив, що не дарма нам даються усі випробування, це своєрідне навчання та усвідомлення наших дій, і загалом цілого життя. Багато життєвих нюансів переосмислено, ставлення до життя змінено, ми цінуємо те, що маємо конкретно зараз.

Я хочу, аби Великдень приніс у ваше життя лише позитив, щоб ви його провели у колі найближчих людей. Миру, злагоди, ну і найголовніше – міцного здоров'я! Христос Воскрес!
– додав співак.


Великодні богослужіння онлайн / Інфографіка 24 каналу

Також Юлік поділився рецептом італійської паски "Коломаба", яку приготував у власній інтерптерації.

Рецепт паски"Коломаба" від виконавця Юліка

Інгредієнти:

  • Борошно (450 г)
  • Молоко (50 г)
  • Вода (80 г)
  • дріжджі (25 г)
  • яйця (2 шт)
  • масло (80 г)
  • сіль (5 г)
  • цукор (100 г)
  • ванільний цукор (1 пакетик)
  • цедра апельсину (до 50 г)
  • екстракт апельсину (2 ст. ложки)
  • цукати, родзинки (за смаком)

Інгредінти для помазки:

  • яєчний білок (1 шт)
  • цукор (5 ст. ложок)
  • цедра апельсину (за смаком)
  • апельсиновий екстракт (1 ч. ложка)

Спосіб приготування:

  1. Збиваємо усі інгредієнти блендером до кремової текстури. Масу поміщаємо у форми для випікання.
  2. Розігріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо 35-45 хвилин.
  3. Після того, як паски спечуться та охолонуть, посипаємо їх цукровою пудрою.

Смачного!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Julik (@julikofficial)

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Великдень Паска LifeStyle
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