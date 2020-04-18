Співак Julik закликав провести Великдень вдома та поділився рецептом паски: відео

Популярний український співак та шоумен Julik напередодні світлого свята Воскресіння Христа звернувся до українців з проханням залишатися вдома. Також він зазначив, що цього року переглядатиме літургію онлайн.

Великдень – це особливе свято для кожної християнської сім'ї. Проте в умовах пандемії коронавірусу необхідно залишатися вдома на самоізоляції. Це може зберегти здоров'я та життя вам і рідним. Артист Julik наголосив на цьому та розповів, як відзначатиме Пасху. Також він поділився рецептом італійської паски на особистій сторінці в інстаграмі.

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Виконавець проведе свято вдома, дотримуючись порад священнослужителів. Надвечір Юлік з дружиною та сином освятять Великодній кошик, помоляться та переглянуть літургію онлайн.

Закликаю усіх залишатись вдома, зараз вкрай важливо дотримуватись усіх правил карантину! Проведіть ці вихідні з користю для себе та родини, попросіть у Бога прощення усіх гріхів і радійте кожному, новому дню,

– звернувся до прихильників Julik.

Артист зазначив, що не дарма нам даються усі випробування, це своєрідне навчання та усвідомлення наших дій, і загалом цілого життя. Багато життєвих нюансів переосмислено, ставлення до життя змінено, ми цінуємо те, що маємо конкретно зараз.

Я хочу, аби Великдень приніс у ваше життя лише позитив, щоб ви його провели у колі найближчих людей. Миру, злагоди, ну і найголовніше – міцного здоров'я! Христос Воскрес!

– додав співак.



Великодні богослужіння онлайн / Інфографіка 24 каналу

Також Юлік поділився рецептом італійської паски "Коломаба", яку приготував у власній інтерптерації.

Рецепт паски"Коломаба" від виконавця Юліка

Інгредієнти:

Борошно (450 г)

Молоко (50 г)

Вода (80 г)

дріжджі (25 г)

яйця (2 шт)

масло (80 г)

сіль (5 г)

цукор (100 г)

ванільний цукор (1 пакетик)

цедра апельсину (до 50 г)

екстракт апельсину (2 ст. ложки)

цукати, родзинки (за смаком)

Інгредінти для помазки:

яєчний білок (1 шт)

цукор (5 ст. ложок)

цедра апельсину (за смаком)

апельсиновий екстракт (1 ч. ложка)

Спосіб приготування:

Збиваємо усі інгредієнти блендером до кремової текстури. Масу поміщаємо у форми для випікання. Розігріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо 35-45 хвилин. Після того, як паски спечуться та охолонуть, посипаємо їх цукровою пудрою.

Смачного!