Співак Рікі Мартін і його чоловік Джван Йосеф чекають на четверту дитину

У сім'ї 47-річного співака Рікі Мартіна та 35-річного художника Джвана Йосефа народиться четверта дитина. Про це повідомив сам музикант під час церемонії нагородження у Вашингтоні.

В суботу, 28 вересня, у Вашингтоні відбулася 23 церемонія вручення відзнак HRC National Visibility Award. 47-річний латиноамериканський співак Рікі Мартін отримав нагороду за свою пропагандистську роботу, а також філантропію для ЛГБТ-спільнот.

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У цей день щасливим зі світського заходу повернувся не лише музикант, але і його фанати. Адже зі сцени Рікі Мартін повідомив про поповнення, яке чекає на нього та його чоловіка Джвана Йосефа.

Джван, я люблю тебе. Мої прекрасні близнюки, Валентино і Матео, я люблю вас усім серцем .. Люсія, моя маленька, якої тут немає з нами. Вона залишилася вдома з бабусею, але вона також є світлом моєму житті. І, до речі, я повинен оголосити, що ми вагітні. Ми в очікуванні. Я люблю великі сім'ї,

– зізнався про майбутнє поповнення Рікі Мартін.

Варто нагадати, що Рікі Мартін та Джван Йосеф почали зустрічатися у 2016 році. У листопаді того ж року вони оголосили про заручини. Проте вперше 47-річний співак став батьком у 2008 році. Тоді він сурогатної матері у нього народилися близнюки Матео і Валентіно. А вже на початку 2019 року у новоствореного подружжя народилася донька Люсія.



Рікі Мартін, його чоловік Джван Йосеф, а також діти Матео і Валентіно / Instagram / @todayshow