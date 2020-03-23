"Спіймати Кайдаша": автори серіалу розповіли, чи буде 2 сезон серіалу

Український серіал "Спіймати Кайдаша" захопив вітчизняних кіноманів. Тисячі людей із захватом стежили за перипетіями у звичайній сільській родині та після завершення останніх епізодів засипали авторів телепроєкту питаннями про продовження стрічки. То чи буде 2 сезон "Спіймати Кайдаша" – розповіла авторка сценарію Наталка Ворожбит.

Як відомо, фінальні 11 та 12 серії "Спіймати Кайдаша" вийшли на екрани 11 березня. Екранізація знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького настільки сподобалась кіноманам, що всі очікують на продовження історії про відому родину. Та, як повідомляє сценаристка проєкту, зйомки 2 сезону поки не передбачаються.

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Наталка Ворожбит також розповіла, чому взялась написати суценарій за мотивами твору. За її словами, головні герої серіалу ніколи не матимуть спокою, адже завжди знаходитимуть причини для сварок. Це і зацікавило її.

"Якби я вірила, що Кайдаші помиряться – я б не взялася за цю історію. Вона мене зачепила саме тим, що минуло 150 років з написання цього твору, а Кайдаші й досі лаються, ділять курей і не вміють домовлятися з найближчими людьми", – зазначила вона.

Фінал повинен був бути сумний. Наталка Ворожбит додала, що таким чином хотіла змусити глядачів задуматись над соціальними темами.

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"Для них не важливо – засохла груша чи вродила – вони завжди через неї сваритимуться. Тому я не хотіла нікого заспокоювати щасливим фіналом, я хотіла змусити глядачів думати і писати в голові власний сценарій – як зробити так, щоб усі помирились. І втілювати цей сценарій у власне життя. І який може буте щасливий фінал, якщо за сюжетом 2014 рік і попереду стільки болю і втрат", – поділилась сценаристка.

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