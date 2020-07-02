Спокуслива Настя Каменських засвітила сідниці під водою: пікантне фото в купальнику
Співачка Настя Каменських вже повернулась з відпустки з Одеси, яка тривала всього кілька днів. Проте зірка доводить, що релаксувати можна не лише на морі, а й в басейні. Вона показала пікантну світлину під водою у купальнику, засвітивши свої стрункі ніжки й сідниці.
Цього літа українці не стали ризикувати з відпочинком за кордон, обираючи вітчизняний курорт. Зірки не стали винятком, й також відправилися у відпустки до Одеси, яка потерпає від натовпу туристів. Настя Каменських провела поблизу моря лише кілька днів й власним прикладом доводить, що фантастичний і головне безпечний відпочинок можна влаштувати й в басейні. Відповідне фото співачка показала в інстаграм-профілі.
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Настя Каменських у купальнику
Артистка обожнює відпочинок під сонцем й вирушає до теплих країн навіть взимку. Тому Настя Каменських вже встигла показали розкішну фігуру в купальнику в найгарячіших позах. Тепер вона вирішила здивувати фанів оригінальною зйомкою.
Фотосесію співачка влаштувала у басейні під водою. Вона занурилась у воду в чорному купальнику на зав'язках з розпущеним волоссям, яке фантастично виглядало у кадрі. На фото зірка У продемонструвала стрункі довгі ніжки та пружні сідниці, які викликали захват у понад 100 тисяч користувачів.
У коментарях прихильники порівняли Настю Каменських з русалкою й захоплювались її впевненістю.