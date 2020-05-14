Спокуслива Оля Цибульська знялась у фотосесії з DZIDZIO: гарячі фото зірок

Українські співаки Оля Цибульська та DZIDZIO не припиняють дивувати своїх прихильників. Після пристрасного кліпу до пісні "Киця" артисти презентували пікантні фото.

Відомо, що знімки увійшли до нового випуску журналу Viva. Для грайливої фотосесії Оля Цибульська приміряла спокусливий корсет та червоні штани. Вбрання зірки виглядало ефектно в кадрі та підкреслило її струнку талію.

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Оля Цибульська та DZIDZIO / Viva

А вже в інтерв'ю Оля Цибульська розповіла, як познайомилась з DZIDZIO. За її словами, сталось це під час чергового вокального конкурсу. Михайло Хома (справжнє ім'я DZIDZIO) був настільки вражений від співу, що підійшов до батьків Олі Цибульської, аби поділитись своїм захватом. Після цієї зустрічі артистка ствердно вирішили підкорювати сцену та не пішла на навчання до університету.

Ця історія переросла у справжню дружбу. DZIDZIO та Оля Цибульська настільки мають тісні стосунки, що їм навіть приписують роман. Особливо чимало чуток було після випуску першої дуетної пісні "Чекаю. Цьом". А вже після 3 років мовчання артисти вдруге нагадали цю тему, записавши грайливий трек "Киця".

Нову пісню знову ж таки написала Оля, в неї це дуже гарно виходить. А головне швидко і грайливо. Як тільки вона дала мені послухати демку "Киці", в якій десь приблизно вже пропонувала мені рядки "А отут ти співаєш", то я зрозумів, що будемо робити,

– додав DZIDZIO.

У новій фотосесії, як і в кліпі, Оля Цибульська та DZIDZIO нагадували закоханих. Та, як переконують самі артисти, це всього лише образ. "Всі і так все давно знають. А кожен собі додумає, як кому більше подобається", – додав артист.



Оля Цибульська та DZIDZIO у пікантній фотосесії / Viva