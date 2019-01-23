Спокусниця Демі Роуз зачарувала червоною білизною в День Валентина

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Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Відома британська модель Демі Роуз часто тішить своїх прихильників відвертими фото з розкішних відпочинків та фотосесій. Цього разу вона зачарувала мережу Instagram гарячими фото в червоній білизні.

Нове фото з'явилось на сторінці Демі Роуз в соціальній мережі вчора, 13 лютого. На світлині 23-річна красуня приміряла розкішну мереживну білизну червоного кольору, що складалась з пікантних трусиків та бюстгальтера з підтяжками. Своє волосся зірка легко підкрутила та поклала на груди, а губи підкреслила яскравою червоною помадою. 

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Демі Роуз
Демі Роуз привітала прихильників з Днем Валентина / Instagram / @demirosemawby

Опублікувавши фотографію, вона прорекламувала одразу дві торгові марки – нижню білизну boohoo та квіткову продукцію fluxdefleur. Автором знімку став Danny Desantos, який і раніше фотографував дівчину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений D E S A N T O S (@dannydesantos)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений D E S A N T O S (@dannydesantos)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений D E S A N T O S (@dannydesantos)

Хто така Демі Роуз?Британська модель, яка прославилася завдяки нестандартній пишній фігурі. Дівчина зуміла підкорити модельний світ, але й інтернет-простір Знімки Демі за лічені хвилини набирають тисячі лайків в Іnstagram, а кількість підписників сягає понад 8 мільйонів.

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Теги: LifeStyle Еротика Мода Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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