Спокусниця Демі Роуз зачарувала червоною білизною в День Валентина

Відома британська модель Демі Роуз часто тішить своїх прихильників відвертими фото з розкішних відпочинків та фотосесій. Цього разу вона зачарувала мережу Instagram гарячими фото в червоній білизні.

Нове фото з'явилось на сторінці Демі Роуз в соціальній мережі вчора, 13 лютого. На світлині 23-річна красуня приміряла розкішну мереживну білизну червоного кольору, що складалась з пікантних трусиків та бюстгальтера з підтяжками. Своє волосся зірка легко підкрутила та поклала на груди, а губи підкреслила яскравою червоною помадою.

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Демі Роуз привітала прихильників з Днем Валентина / Instagram / @demirosemawby

Опублікувавши фотографію, вона прорекламувала одразу дві торгові марки – нижню білизну boohoo та квіткову продукцію fluxdefleur. Автором знімку став Danny Desantos, який і раніше фотографував дівчину.

Хто така Демі Роуз?Британська модель, яка прославилася завдяки нестандартній пишній фігурі. Дівчина зуміла підкорити модельний світ, але й інтернет-простір Знімки Демі за лічені хвилини набирають тисячі лайків в Іnstagram, а кількість підписників сягає понад 8 мільйонів.