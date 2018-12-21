Справа Вайнштейна: суд відмовився зняти обвинувачення з хтивого режисера

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Гарві Вайнштейн
Гарві Вайнштейн / www.gettyimages.com

У четвер, 20 грудня, пройшло чергове судове засідання з розгляду справи про зґвалтування та інші прояви сексуальної агресії режисера Гарві Вайнштейна.

Слухання про справу Вайнштейно проходило у Нью-Йорку, під час якого суддя Джеймс Берк заявив, що справа за звинуваченням в сексуальному насильстві режисера триватиме. Про це пише видання The Guardian.

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Суддя відхилив прохання зняти звинувачення з колишнього кіномагната. Натомість адвокат Гарві Бенджамін Брафман зазначив, що у нього є усі підстави вважати, що Вайнштейн буде виправданий.

"Сьогоднішня постанова стала технічним рішенням за законом, і, хоча воно нас розчарувало, воно жодним чином не говорить про те, що справа проти пана Вайнштейна закінчиться погано", – заявив журналістам Брафман. 

Додамо, що наразі суддя не призначив дату чергового судового розгляду, але наказав режисеру повернутися до суду 7 березня для наступного досудового слухання.

гарві вайнштейн
Гарві Вайнштейн / Getty Images

У чому полягає скандал з Гарві Вайнштейном?Секс-скандал із голлівудським продюсером спалахнув у 2017-ому. Понад 100 жінок звинуватили Вайнштейна у домаганнях. Після розголосу у США почалася масштабна кампанія проти сексуального насильства. Вайнштейну висунули офіційні звинувачення, щоправда, лише у скоєнні трьох злочинів сексуального характеру. А невдовзі після того – відпустили під заставу в один мільйон доларів. Сам продюсер протягом всього часу будь-яку свою провину заперечує.

Теги: LifeStyle Гарві Вайнштейн Секс-скандал Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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