Ексзаступниці міністра інфраструктури заявила про створення власної партії, записавши відео у купальнику. Вона сміливо показала свої пишні груди на камеру, спровокувавши шквал обговорення у мережі – справжні чи силіконові її форми.

Політикиня, яка опинилася у центрі скандалу, нібито отримавши свою посаду через ліжко, вирішила боротися з сексизмом у владі й створити власну політичну силу "Україна проти корупці". Олександра Клітіна в ефірі телеканалу ZIK пояснила своє екстравагантне рішення постати на відео у відвертому купальнику, акцентуючи на своїх принадах.

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Ексчиновниця заявила, що "наших депутатів цікавлять тільки цицьки і більше нічого". Вона сподівається на підтримку українців її політичної ініціативи, яких натомість більше цікавлять її груди, які вона ефектно засвітила на камеру.

Телеканал ZIK провів опитування серед глядачів, штучний чи справжній бюст Олександри Клітіної. Понад 70% публіки переконані, що вона вдалася до збільшення грудей. Сама ж ексзаступниця міністра інфраструктури не стала заперечувати цей очевидний факт й зізналася, що справжні форми 40-річних жінок виглядають по-іншому. За словами політикині, завдяки силіконовим імплантам вона позбулась дитячих комплексів.

"Якщо країну так цікавлять мої груди, я скажу: є взагалі у людей логіка? Чи можуть бути у жінки, якій майже 40 років, такі груди? Так, у мене зроблені груди. У мене був дитячий комплекс, у мене не було грудей ніколи. Я вирішила зробити собі груди", – пояснила Олександра Клітіна.

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