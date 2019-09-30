Сталеві преси: Жасмін Тукс показала сексуальне фото зі своїм бойфрендом

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Жасмін Тукс з бойфрендом
Жасмін Тукс з бойфрендом / Instagram / @jastookes

Жасмін Тукс саме з тих моделей, які не люблять афішувати своє особисте життя і знімками з другою половинкою вона хизується вкрай рідко. Проте днями "ангел" Victoria's Secret зробила виняток і показала прихильниками фото зі своїм коханим, на якому вони двоє позують у пляжних вбраннях.

Днями Жасмін Тукс та її бойфренд Хуан Девід Борреро відсвяткували третю річницю стосунків. Важливою датою, а також зворушливим і водночас сексуальним фото з коханим відома модель поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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На фото «ангел» популярного білизняного бренду Victoria's Secret позує разом зі своєю другою половинкою поруч з басейном на фоні красивих морських краєвидів. Згідно з локацією, яку відзначила східна красуня, раніше вони відпочивали на Балі.

На фото Жасмін Тукс у красивому крихітному купальнику лягла поруч з басейном, спершись головою на коханого. А він у свою чергу пристрасно дивиться на свою супутницю, сидячи біля неї у пляжних шортах. Складно не помітити, що не лише модель Victoria's Secret перебуває у відмінній спортивній формі, а й її бойфренд також немало часу приділяє спортивним заняттям. Вони двоє засвітили свої засмаглі та сексуальні тіла на рідкісному спільному фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jasmine Tookes (@jastookes)

 

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Теги: LifeStyle Еротика Victoria's Secret
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