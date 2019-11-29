Стало відомо, через якого актора сценарій до 9 частини "Зоряних війн" мало не продали на eBay

Днями мережу сколихнула новина про те, що сценарій дев’ятої і фінальної частини "Зоряних війн", яка отримала назву "Скайвокер. Сходження", з'явився в інтернеті. Через кілька днів після інциденту актор, через халатність якого це трапилося, знайшов сили зізнатися в неуважності.

У вівторок, 26 листопада, ми повідомляли шанувальників всесвіту "Зоряних війн" про те, що світова прем'єра фільму, яка запланована на 16 грудня 2019 року, була на межі зриву. Адже рейтинг фільму міг впасти через те, що сценарій до майбутньої прем'єри з'явився в інтернеті задовго до дебютного показу.

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Як ми вже повідомляли, прибиральники готелю знайшли його у номері одного з акторів стрічки. Після цього вони виставили сценарій фільму "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" на продаж за 80 мільйонів доларів.

Творці фільму, які розповіли про інцидент, вирішили приховати ім'я винуватця, проте він сам вирішив зізнатися про свій промах своїм фанатам. В ефірі ранкого шоу Good Morning America Джон Бойєга заявив, що курйоз трапився через його неуважність.

За словами актора, після завершення зйомок фінального епізоду він переїжджав у нові апартаменти, тому сценарій залишив під ліжком і готелі. Проте у його планах було забрати друкований варіант сюжетної лінії наступного ранку, про що він забув через візит друзів.

Актор "Зоряних війн" зізнався, що забув сценарій в готелі: відео