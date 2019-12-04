Стало відомо, коли мінісеріал "Дракула" від творців "Шерлока" вийде на великий екран

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Кадр з серіалу "Дракула" / IMDb

Мінісеріал про широко відомого вампіра Дракулу отримав чергову екранізацію. Над новими епізодами працювали телеканал BBC та стрімінгова компанія Netflix. Так, після публікації першого тизера творці розсекретили дату виходу серіалу.

Перший тизер до мінісеріалу «Дракула», який складатиметься всього з трьох епізодів, з'явився в мережі наприкінці жовтня. Після цього творці стрічки ще близько місяця тримали інтригу, не називаючи дату виходу. Однак за місяць до прем'єри представники BBС вирішили розсекретити прем’єру.

Більше про серіал: "Дракула": в мережі з'явився перший трейлер екранізації культового роману

На сторінці BBC One в твітері з'явився допис, у якому творці зізналися, що серіал "Дракула" буде доступний до перегляду вже 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, що в сюжет трьох епізодів покладено події з книги ірландського письменника Брема Стокера, яка вийшла у 1897 році. Головна роль у новій екранізації дісталася Класу Бангу.

Дракула 2020
Клас Банг у серіалі "Дракула" / IMDb

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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