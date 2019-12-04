Стало відомо, коли мінісеріал "Дракула" від творців "Шерлока" вийде на великий екран

Мінісеріал про широко відомого вампіра Дракулу отримав чергову екранізацію. Над новими епізодами працювали телеканал BBC та стрімінгова компанія Netflix. Так, після публікації першого тизера творці розсекретили дату виходу серіалу.

Перший тизер до мінісеріалу «Дракула», який складатиметься всього з трьох епізодів, з'явився в мережі наприкінці жовтня. Після цього творці стрічки ще близько місяця тримали інтригу, не називаючи дату виходу. Однак за місяць до прем'єри представники BBС вирішили розсекретити прем’єру.

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На сторінці BBC One в твітері з'явився допис, у якому творці зізналися, що серіал "Дракула" буде доступний до перегляду вже 1 січня 2020 року.

Your New Year is gonna suck but never fear... #Dracula, a three day reign of terror, starts 1st January on BBC One and BBC iPlayer. pic.twitter.com/SNuSUjQoEO — BBC One (@BBCOne) December 3, 2019

Нагадаємо, що в сюжет трьох епізодів покладено події з книги ірландського письменника Брема Стокера, яка вийшла у 1897 році. Головна роль у новій екранізації дісталася Класу Бангу.



Клас Банг у серіалі "Дракула" / IMDb