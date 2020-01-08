Стало відомо, який мультфільм став найкасовішим за всю історію кіно

Знаменитий мультфільм "Крижане серце 2" (Frozen Heart 2) побив світовий рекорд за касовими зборами. Стрічка студії Walt Disney зібрала 1,325 мільярда доларів.

Про приголомшливий рекорд стало відомо на порталі Box Office Mojo – веб-сайті, що відстежує касові збори від кінопрокату. Раніше рейтинг найкасовіших мультфільмів в історії кіно очолював фільм "Суперсімейка 2" (1,243 мільярда доларів), а на другомі місці розміщувалась перша частина історії про принцес Ельзу та Анну – "Крижане серце" (1,281 мільярда доларів).

Варто знати: Сюжет і трейлер "Крижаного серця 2" – анімаційного фільму від Disney

Що цікаво, анімаційна стрічка "Крижане серце 2" стала шостим кінопроєктом студії Walt Disney, які заробили в 2019 році більше мільярда доларів.

Варто додати, що мультфільм 2019 року "Крижане серце 2" стрімко набирав популярність з перших днів прем'єри (20 листопада у світі, 21 – в Україні). За перший вікенд прокату він зібрав 127 мільйонів доларів, за перші 10 днів – 738 мільйони доларів, а в середині грудня – перейшов позначку у мільярд доларів.

Що відомо про мультфільм "Крижане серце 2"?Дві частини мультфільму зняті студією Walt Disney за мотивами казки Снігова королева від автора Ганса Крістіана Андерсена. Перша частина вийшла у 2013 році, а друга – у 2019. Згідно із сюжетом, молода королева Ельза продовжує вивчати свої надздібності. Поки в королівстві перебуває спокій і мир, дівчина разом з сестрою Анною дізнаються моторошні деталі смерті своїх батьків і таємницю надзвичайного дару Ельзи. Відтак сестри стикаються з новими випробуваннями та проблемами.

"Крижане серце 2": дивитися трейлер онлайн