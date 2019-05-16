Ставка на металік: Ізабель Гулар, Сара Сампайо та Лонгорія з'явились в стильних образах у Каннах

Каннський кінофестиваль 2019 в самому розпалі! Подія, що тримає з 14 травня і прийматиме гостей аж до 25 числа місяця прийме ще не одну зіркову персону на червоній доріжці. Сьогодні – це Єва Лонгорія, Алессандра Амбросіо та Сара Сампайо, а також багато інших. Чим здивували знаменитості на світському заході – дивіться у яскравій фотопідбірці.

Однак з найвідоміших зіркових гостей Канн – бразильська супермодель Ізабель Гулар – вже здивувала публіку своїм розкішним образом та спричинила справжній фурор у соціальних мережах.

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Сьогодні, 16 травня, їй вдалось зачарувати фанатів не менше – для виходу вона обрала ефектний сріблястий костюм, що складався з штанів-кльош з розпіркою на одній нозі та вкороченого піджака з декольте, який чудово підкреслював талію супермоделі. Її образ завершили коштовні сережки та підбори.



Ізабель Гулар на Каннському фестивалі / Getty Images

Інший образ в стилі "металік", що користується популярністю ще з минулої осені, обрала інша модель Сара Сампайо. "Ангел" Victoria's Secret одягнула подібний look – довгі завужені штани та вкорочений піджак зі сріблястим коміром, що підкреслював її декольте, і плавно переходив у довгий шлейф. Весь костюм був "встелений" сріблястими елементами, які формувались у вертикальні смужки. Такого ж відтінку туфлі-човники на шпильках, стильна підвіска на шиї, макіяж smoky eyes та зібране волосся у пучок додали елегантності образу.



Сара Сампайо на Каннському фестивалі / Getty Images

І третім, не менш ефектним виходом, відзначилась американська актриса Єва Лонгорія, яка вже вразила своєю появою на червоній доріжці Каннського фестивалю кілька днів тому. Для події вона обрала максі-сукню золотистого відтінку, що кріпилась на одному плечі. Паєтки та бахрома, що нашиті на платті, додавали "вау-ефекту" образу Лонгорії, відтак вона перебувала в центрі уваги всіх фотокамер. Притаманна їй засмага, золотисті сережки, макіяж та легкі локони були чудовим завершенням її виходу.



Єва Лонгорія на Каннському фестивалі / Getty Images