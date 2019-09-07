Ставка на синій: 49-річна Меланія Трампм вразила вечірнім образом

Дружина американського президента Меланія Трамп стала гостею відкриття артпростору, який називається Reach, в центрі Джона Ф. Кеннеді.

Чарівна перша леді США має окрему армію шанувальників саме через почуття стилю і любов до моди, тому за Меланією Трамп стежать не лише видання, які пишуть новини, а й модні глянці. Нові знімки із заходу Меланія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Для виходу перша американська леді приміряла розкішну довгу вечірню сукню синього кольору у грецькому стилі. Свій образ Трамп доповнила розпущеним волоссям, макіяжем з акцентом на очах і широкою усмішкою.

Я мала честь приєднатися до центру Джона Ф. Кеннеді минулої ночі в рамках урочистого відкриття REACH. Це дивовижна інвестиція в мистецтво та наше наступне покоління,

– заявила Меланія.



Меланія Трамп / Instagram / @flotus



Меланія Трамп / Instagram / @flotus



Меланія Трамп / Instagram / @flotus



Церемонія відкриття артпростору / Instagram / @flotus