Стильна Оля Фреймут привітала шанувальників з весною: фото

Популярна українська телеведуча і матір трьох дітей Ольга Фреймут зачарувала шанувальників у мережі стильним фото у casual-образі.

Нове фото Оля опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку Фреймут зібрала волосся назад і одягнула худі сірого кольору з чорною курткою зверху. Обличчя зірки закривають сонцезахисні окуляри. У підписі українка привітала прихильників з весною.

"З весною кожного! Любіть неодмінно, нехай і без взаємності: ефект однаковий. Перевірено", – наголосила Оля.



Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia