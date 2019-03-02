Стильна Оля Фреймут привітала шанувальників з весною: фото

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярна українська телеведуча і матір трьох дітей Ольга Фреймут зачарувала шанувальників у мережі стильним фото у casual-образі.

Нове фото Оля опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку Фреймут зібрала волосся назад і одягнула худі сірого кольору з чорною курткою зверху. Обличчя зірки закривають сонцезахисні окуляри. У підписі українка привітала прихильників з весною.

"З весною кожного! Любіть неодмінно, нехай і без взаємності: ефект однаковий. Перевірено", – наголосила Оля.

Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ольга Фреймут
Джерело: LifeStyle 24
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