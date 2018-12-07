Стильна та дбайлива: Амаль Клуні зачарувала мережу знімками з дітьми

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Амаль Клуні з дітьми
Амаль Клуні з дітьми / pagesix.com

Джордж та Амаль Клуні належать до тих голлівудських зірок, які публічно не говорять про особисте життя. Окрім цього, пара не публікує фото зі своїми чарівними дітьми – двійнятами Еллою та Александром. Проте журналістам все ж вдається спостерігати за тим, як зростають нащадки голлівудського актора та його дружини.

Днями знамените подружжя приїхало до Нью-Йорка, де відбудеться анонсований захід ООН. Ймовірно, Амаль Клуні, яка є відомим адвокатом з питань прав людини, виступить з черговою промовою перед учасниками зустрічі. 

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Та попри насичений графік зіркова матуся не забуває й про своїх нащадків. Чарівна Амаль потрапила в об'єктиви папараці, коли виходила із одного з готелів. Перед громадськістю вона постала у чорних шкіряних штанах, гольфі та леопардовому пальті. Свій образ дружина Джорджа Клуні доповнила кеппі та чоботами на стійкому каблуку.

Однак не це замилувало мережу: на руках знаменитість тримала своїх милих двійнят – 1-річних Еллу та Александра. Судячи зі знімків, діти вже звикли до уваги фотографів, тому аж ніяк не злякались спалахів камер. Елла та Александр уважно дивились по сторонах, тримаючи однакових ведмедиків.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений the_clooneys (@the_clooneys)

Світлини одразу ж розлетілись мережею та зачарували всіх. Прихильники подружжя на фан-сторінках теж опублікували кадри з малюками. Окрім цього, блогери помітили схожість маленького Александра з його зірковим батьком. Архівні фото Джорджа Клуні та його нащадка й справді приголомшують подібністю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений the_clooneys (@the_clooneys)

 

Теги: Діти і неповнолітні LifeStyle Амаль Клуні Нью-Йорк
Джерело: 24 Канал
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