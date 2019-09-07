Стильний total black: знаменитості, які приголомшили виходом на Венеційському кінофестивалі

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Венеційський кінофестиваль: Ельза Госк
Венеційський кінофестиваль: Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

7 вересня на італійському острові Лідо відбувається закриття 76-го Венеційського кінофестивалю. З такої нагоди журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати ефектні виходи зірок, які зробили ставку на образ total black.

І чорне вбрання може приголомшувати красою – це довели знамениті голлівудські акторки та перспективні моделі. Одна за одною знані красуні поставали на червоній доріжці Венеційського фестивалю у брендових сукнях та стильних штанних костюмах. Як це було – дивіться в підбірці LifeStyle 24. 

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Кейт Аптон

Відома манекенниця та акторка прийшла на презентацію фільму "Шлюбна історія". Для виходу зірка обрала приталену сукню від італійського бренду Twinset, яка підкреслила її струнку фігуру. Цього разу Кейт Аптон надала перевагу хвилястому волоссі та лаконічному макіяжу. Брендові босоніжки від Jimmy Choo завершили її образ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton)

Моніка Беллуччі

Ця італійська красуня знає, як підкорити серця всіх глядачів. Моніка Беллуччі приїхала на острів Лідо у приголомшливій сукні з плісуванням та широкими рукавами від Christian Dior. 

А вже на кінопрем'єру фільму "Незворотність" вона прийшла у стильному штанному костюмі, до якого підібрала прозору блузу. Виглядала Моніка Беллуччі неперевершено. 

Ельза Госк

Модель Ельза Госк вирішила вразити всіх учасників Венеційського фестивалю пікантною сукнею. Вечірнє вбрання з колекції Etro мало зав'язки на животі, які підкреслювали її струнку талію.

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Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

Барбара Палвін

Чорну сукню для виходу обрала і модель Барбара Палвін. Вона засвітилась на доріжці Венеційського фестивалю у платті від Giorgio Armani.

Сара Сампайо

А от знаменита модель Сара Сампайо вирішила епатувати на Венеційському фестивалі. В перший день заходу вона прийшла у штанному костюмі від Armani. Піджак Сара Сампайо вирішила розстебнути, що додало ще більшої пікантності її образу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio)

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Ельза Госк Мода Моніка Беллуччі
Джерело: LifeStyle 24
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