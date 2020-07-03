Популярна телеведуча ледь не щодня прокидається з Україною у прямому ефірі. У кадрі Лілія Ребрик демонструє бездоганні образи, дизайнерами яких досить часто виступають українські модельєри. Цього разу зірка постала у стильному костюмі пісочного кольору, який підкреслив її фігуру.

Яскрава та завжди усміхнена Лілія Ребрик поєднує зйомки серіалів з роботою ведучої програми "Ранок з Україною". Перед камерою вона завжди з'являється у стильних look та з ідеальним макіяжем. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість показала образ, який для неї підібрали стилісти для останнього ефіру. Костюм пісочного кольору – робота української дизайнерки Olga Shyrai.

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У дописі Лілія Ребрик зізналась, що заради ефірів прокидається о 4 годині, а люблячий чоловік готує для неї каву. Навіть попри втому та невиспаність телеведуча виглядає фантастично.

Образ Лілії Ребрик

Зірка позувала у стильному вбранні. На ній комбінезон пісочного кольору, який складається з шортів вільного крою з високою талією та короткого асиметричного піджака-сорочки з великими кишенями. Лілія Ребрик одягла білу майку з відвертим декольте, залишивши верш образу розстібнутим.

Ведуча завершила look туфлями-човниками кремового кольору на підборах та масивними сережками з синьо-жовтими китицями, які яскраво доповнювали вбрання. Волосся білявка вклала у легкі локони, а візажисти допомогли виглядати бадьорою завдяки ніжному макіяжу.

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