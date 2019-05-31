Студія Pixar зняла дивовижний мультфільм про ельфів та єдинорогів "Вперед": трейлер анімації

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Мультфільм про ельфів та єдинорогів "Вперед"
Мультфільм про ельфів та єдинорогів "Вперед" / IMDb

Кінокомпанія Disney спільно з студією Pixar зняли затишний сімейний анімаційний фільм, головними героями якого стали ельфи та єдинороги. Перший трейлер мульту "Вперед" (Onward) вже підриває мережу.

Творці «Історії іграшок» та "Суперсімейки" вирішили потішити новими шедеврами. Тому у 2020 році планують представити анімаційний фільм «Вперед» (Onward). Офіційний трейлер до мультфільму опублікували представники студії Pixar на своєму YouTube-каналі.

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Головними героями у дивовижній кінокартині постали улюблені магічні істоти – тролі, кентаври, ельфи та інші істоти. Їхнє життя нічим не відрізняється від життя звичайних людей: вони читають газети, виходять на ранкові пробіжки та зляться на єдинорогів, які їдять сміття. Однак головними героями у кінокартині постають два брати-ельфи. Вдвох вони відправляються у подорож. Метою їхньої мандрівки є з'ясувати, чи є у сучасному світі хоч трохи магії.

Прем'єра мультфільму запланована на березень 2020 року.

Дивитися трейлер до анімаційної картини "Вперед": відео

 

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Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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