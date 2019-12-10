Сучасна пані Клаус: Меланія Трамп представила різдвяний образ – фото

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Меланія Трамп / Instagram / @flotus

Дружина президента США Меланія Трамп взяла участь у щорічному різдвяному заході "Іграшки для малюків", підготувавши святковий casual-образ. Ця щорічна програма надає іграшки та інші подарунки мільйонам нужденних дітям у США на Різдво з 1940 року.

Британські ЗМІ, зокрема таблоїд Daily Mail, порівняли образ дружини Дональда Трампа з сучасною Місіс Клаус.

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Для різдвяного дитячого дійства Меланія Трамп одягнула спідницю Gucci, яка коштує 2000 доларів і своїм принтом є схожою на цукерку. Свій образ перша леді США доповнила червоними шкіряними чоботами на підборах і білим светром.

На заході "Іграшки для малюків" Меланія, яка вже втретє є волонтером на цій події, зустрілася з дітьми та їхніми сім'ями і роздала рюкзаки з підписом "Будь найкращим" англійською (Be Best) – це логотип кампанії Трамп. 

Додамо, кампанія першої леді Be Best зосереджена на добробуті дітей, виступаючи проти кібербулінгу та вживання наркотиків.

 

Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram / @flotus

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Меланія Трамп Новини США Стиль і мода
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