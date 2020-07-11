Герцогиня Кембриджська рідко здійснює публічні виходи під час карантину. Більше часу вона приділяє відозв'язку, а розмовами ділиться з шанувальниками в мережі. Та навіть під час дзвінків Кейт Міддлтон демонструє красиві вбрання.

Черговий ролик з'явився на офіційній сторінці герцогів Кембриджських в інстаграмі. Дружина принца Вільяма показала варіант ніжного та, водночас, вишуканого літнього аутфіту.

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Кетрін за допомогою відеозв'язку поговорила із учнями Bond Primary School. До розмови також приєднався відомий британський тенісист дворазовий переможець тенісного турніру на Вімблдоні Енді Маррей.

У цій школі Всеанглійський клуб лайн-теніс і крокет втілює в життя проєкт, який дає змогу дітям безкоштовно займатися тенісом. Декілька років тому Кейт навіть бувала у цьому навчальному закладі.

Під час бесіди Міддлтон запитувала дітей про життя на карантині: як вони займалися тенісом, чи відбувалися тренування.

Образ Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон постала перед камерою у красивій сукні-халаті смарагдового кольору від бренду HVN. Вона доповнила свій літній look вишуканими сережками. Волосся вона зібрала у хвіст, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.



Сукня Кейт Міддлтон від бренду HVN / Фото: net-a-porter.com