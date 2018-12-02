Сукня у "білизняному" стилі: Тіна Кароль вразила розкішним образом на M1 Music Awards 2018
1 грудня о 18:00 в Палаці Спорту у Києві відбулася головна музична премія України "M1 Music Awards. 4 Seasons", головним продюсером якої була українська співачка та чотириразова володарка "М1 Music Awards" Тіна Кароль.
На грандіозній музичній премії Тіна Кароль отримала дві нагороди: "За внесок у розвиток національної індустрії України" та "Найкращий фан-клуб".
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На своїй сторінці в Instagram співачка подякувала команді та колегам за працю над музичною історією України.
Щаслива отримати нагороду "За внесок у розвиток національної індустрії" від M1 Music Awards, що не тільки почесно, а й дуже відповідально,
– наголосила Кароль.
Для виходу Тіна одягла традиційну для неї атласну сукню-комбінацію – вбрання, яке нагадує "білизняний стиль". Колір плаття переливався від блакитного до металевого відтінків, натомість яскравий акцент образу зробило червоне мереживо в області декольте та туфлі у тон на підборах.
Цього разу зірка вирішила не зраджувати своєму розкішному стилю і доповнила образ класичною для неї червоною помадою.
Тіна Кароль / Instagram @tinakarol_fantina
Тіна Кароль / Instagram @tinakarol_fantina
Тіна Кароль / Instagram @tinakarol_fantina