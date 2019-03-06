Сукня в трендову клітинку: королева Летиція зачарувала стильним образом

Королева Іспанії відвідала благодійний захід, який проходив у Мадриді напередодні, 5 березня. Для офіційного виходу дружина Філіпа VI одягнула стильну сукню з квадратним принтом, який не покидає ряди трендів вже декілька сезонів.

Нещодавно королева Летиція продемонструвала шанувальникам почуття стилю, з'явившись на світському заході в шкіряній сукні з V-подібним декольте. Після цього вирішила повернутися до свого звичного ділового стилю, відвідавши благодійний захід в столиці Іспанії.

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Дружина Філіпа VI одягнула стильну сукню-футляр сірого кольору, родзинкою якої був трендовий принт – великий квадрат. Плаття від Hugo Boss королева Летиція розбавила тоненьким чорним поясом, який підкреслював її струнку талію. ЇЇ образ доповнили туфлі-човники на високих підборах від Carolina Herrera.



Королева Летиція / Instagram / @royal.addicted