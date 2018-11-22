SunSay зняв новий кліп в РФ, назвавши це "спільною роботою українців з росіянами поза політикою"

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SunSay зняв кліп на "Пісню Землі" у Росії
SunSay зняв кліп на "Пісню Землі" у Росії / Кадр з відео

Український гурт SunSay на чолі з вокалістом Андрієм Запорожцем спільно з фондом WWF записали "Пісню Землі", присвячену природі. Кліп на композицію зняли у Росії, а саме на Камчатці, в Карелії і на березі Баренцевого моря.

Про це повідомляє "Медуза".

Лідер SunSay пояснив, що "Пісня Землі" – це звернення до людини в будь-якому місці планети, заклик до усвідомлення єдності людей і природи, нашого зв'язку з планетою.

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"Я сподіваюся, наше відео когось надихне на дії, а когось змусить замислитися. Збереження рідкісних видів тварин, лісів, переробка сміття, глобальне потепління, зникнення культур малих народів – все це стосується людей незалежно від того, де вони живуть", – сказав Запорожець.

Це спільна робота українців з росіянами поза політикою. У пісні взяла участь закарпатська співачка Аліна Паш, ми писали вокал в Києві з Фейм (В'ячеслав "Фейм" Семенченко – український музикант і продюсер), а продакшн робили в Петербурзі з Мішею Нестеровим і Денисом Харлашиним,
– додав музикант.

Дивіться кліп SunSay "Пісня Землі":

До слова, 1 листопада гурт SunSay виступив у Москві.

Що відомо про гурт SunSay? Гурт створив у 2007 році Андрій Запорожець – вокаліст гурту 5'nizza. У гурті 5'nizza Андрій співав разом з Сергієм Бабкіним. Після початку війни на Донбасі, музиканти продовжували виступати в Росії. Але після скасування кількох концертів, Бабкін публічно заявив, що вважає уряд РФ агресором.

Теги: Новини України Новини Росії LifeStyle Музика
Джерело: Lifestyle
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