Супермодель Коко Роша навчила дочку позувати перед камерою: кумедні фото
Знаменита канадська модель Коко Роша, яка з чоловіком Джеймсом Конраном виховує двох дітей, замилувала шанувальників у мережі спільними знімками зі своєю дочкою Айоні.
Нові знімки Коко Роша опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Так, зіркова мама з дочкою приміряли одяг з колекції бренду Jean Paul Gaultier. Як відомо, супермодель славиться своїм мистецтвом позування на фотозйомках – Роша може показати безліч вдалих поз на фото. Так, за 30 секунд знаменитість може видати близько 50 ідеальних і різних кадрів.
На фото 3-річна Айоні намагається повторити пози своєї мами і виглядає при цьому дуже милою.
Коко Роша з дочкою Айоні Джеймс Конран / Instagram / @cocorocha
Коко Роша з дочкою Айоні Джеймс Конран / Instagram / @cocorocha
Коко Роша з дочкою Айоні Джеймс Конран / Instagram / @cocorocha