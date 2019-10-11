Супермоделі Сінді Кроуфорд і її дочка Кайя Гербер здійснили спільний вихід: фото

Дві супермоделі, Сінді Кроуфорд і її дочка Кайя Гербер разом виступили з публічною лекцією у Нью-Йорку в четвер, 10 жовтня.

Як повідомляє видання Vogue на своїй сторінці в інстаграмі, Сінді і Кайя обговорили моделінг у часи руху проти сексуальних домагань #MeToo. А також розповіли, чого вони навчилися одна в одної і дали найкращі поради зі своєї fashion-кар'єри.

Читайте також: Сміливо: 18-річна Кайя Гербер приміряла бандажну сукню від Versace

Для публічного виходу мама з дочкою підготували стильні образи. Гербер одягнула жакет кольору хакі з мініспідницею у тон з колекції Alexander МсQuеen. Свій "аутфіт" Кайя доповнила шкіряним поясом, який вдало підкреслив струнку талію дівчини, і шкіряні чоботи на підборах.

Сінді Кроуфорд приміряла бавовняний штанний костюм від Мах Маra синього відтінку з чорними босоніжками.



Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / Instagram / @cindycrawford



Сінді Кроуфорд і Кайя Гербер / Instagram / @cindycrawford



Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / Instagram / @kaiagerber

Після виступу зіркова мама з дочкою змінили свої образи. Ввечері Сінді Кроуфорд з'явилася у розкішному чорному костюмі, а Кайя в оксамитовому бордовому блейзері і дуже короткому платті, зробивши акцент на довгі ноги.



Сінді Кроуфорд / Getty Images



Кайя Гербер / Getty Images