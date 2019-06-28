Суперництво продовжується: Кайлі Міноуг випустила косметику KYLIE вслід за мільярдеркою Дженнер

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Кайлі Міноуг і Кайлі Дженнер
Кайлі Міноуг і Кайлі Дженнер / Колаж: LifeStyle 24

51-річна поп-співачка Кайлі Міноуг продовжує суперництво з 21-річною Кайлі Дженнер, косметичні марки яких зареєстровані під однаковими назвами – KYLIE. Австралійська зірка не покидай надій випередити наймолодшу американську мільярдерку.

На своїй сторінці в Instagram Кайлі Міноуг повідомила про перезапуск власної косметики під тією ж торговельною маркою KYLIE. Після першого конфлікту з Кайлі Дженнер пройшло близько п'яти років, але австралійська поп-співачка не покидає надій користуватися не меншою популярністю.

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Варто відзначити, що вперше конфлікт за ім'я бренду між зірками виник близько п'яти років тому. Кайлі Міноуг подала в суд на тезку Дженнер за те, що та мала намір створити б'юті-бренд з такою ж назвою. За словами Міноуг, така дія могла негативно вплинути на її імідж, а також просування марки. Суд їй вдалося виграти, однак на подальший розвиток бізнесу юної американки це мало вплинуло. Через кілька років, а саме у 2019 році, Кайлі Дженнер була визнана наймолодшою мільярдеркою у світі.

Так, слідом за нею, Кайлі Міноуг, яка брала перерву у розвитку в галузі краси, вирішила відновити запуск колекцій, чим відновила конкуренцію. Вона випустила три косметичних засоби, серед яких олії, помади для губ і тіні для повік.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie Minogue (@kylieminogue)

 

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Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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