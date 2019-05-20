"Світ Дикого Заходу" 3 сезон: HBO представив новий трейлер

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Кадр з другого сезону "Світ Дикого Заходу"
Кадр з другого сезону "Світ Дикого Заходу" / IMDb

Телеканал НВО продовжує тішити шанувальників прем'єрами, оскільки один з найпопулярніших серіалів сьогодення, "Гра престолів", дійшов кінця. Так, незабаром сервіс представить нові епізоди "Світу Дикого Заходу".

Новий офіційний трейлер третього сезону опублікували представники телеканалу HBO на своєму YouTube-каналі.

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В сюжет серіалу покладено історію парку розваг, де роботів неможливо відрізнити від людей, однак їхньою особливістю є те, що притаманна їм пам'ять дозволяє робити все, що для звичайних людей неможливо.

Проте події у третьому сезоні розвиватимуться поза межами жорстокого парку, а в центрі сюжету постане новий герой, якого зіграє зірка серіалу "Пуститися берега" Аарон Пол. Колегою по знімальному майданчику стане Венсан Кассель, який зіграє головного злодія.

Дивитися трейлер третього сезону серіалу "Світ Дикого Заходу": відео

 
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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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