Світлана Тарабарова замилувала мережу сімейними світлинами

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова вміло поєднує вокальну кар'єру з вихованням сина. Днями знаменитість порадувала фанів зворушливою сімейною світлиною.

Світлана Тарабарова ділиться з шанувальниками не тільки фотографіями з концертів, а й знімками з сином та чоловіком. Чергові кадри зірка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Світлана та її чоловік Олексій проводять зимові канікули разом із сином Іваном. 30 січня у Києві падав сніг, тому сім'я вирішила зробити декілька сімейних селфі на подвір’'ї свого будинку.

На фото Світлана Тарабарова позує без макіяжу, чим підкреслює свою природну вроду. Особливу увагу привертає погляд її сина. Неймовірні блакитні очі малюка зачаровують красою.

Цінуйте моменти, коли ви щасливі. Я вже зрозуміла, чекати, що завтра буде щастя – це просто витрачати своє життя на очікування. Треба навчитися радіти життю сьогодні. Цінуйте і любіть всім серцем своїх близьких. Всіх обіймаємо. Дякую, сніг! Ми, як діти, радіємо тобі,

– написала в публікації співачка.

Ми підготували для вас добірку наймиліших сімейних світлин красуні Світлани Тарабарової.