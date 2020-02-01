24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Світлана Тарабарова замилувала мережу сімейними світлинами

25 Читать новость на русском
Світлана Тарабарова з сином та чоловіком / Instagram / @tarabarova

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова вміло поєднує вокальну кар'єру з вихованням сина. Днями знаменитість порадувала фанів зворушливою сімейною світлиною.

Світлана Тарабарова ділиться з шанувальниками не тільки фотографіями з концертів, а й знімками з сином та чоловіком. Чергові кадри зірка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Ксенія Мішина показала ніжні фотографії з сином

Світлана та її чоловік Олексій проводять зимові канікули разом із сином Іваном. 30 січня у Києві падав сніг, тому сім'я вирішила зробити декілька сімейних селфі на подвір’'ї свого будинку.

На фото Світлана Тарабарова позує без макіяжу, чим підкреслює свою природну вроду. Особливу увагу привертає погляд її сина. Неймовірні блакитні очі малюка зачаровують красою.

Цінуйте моменти, коли ви щасливі. Я вже зрозуміла, чекати, що завтра буде щастя – це просто витрачати своє життя на очікування. Треба навчитися радіти життю сьогодні. Цінуйте і любіть всім серцем своїх близьких. Всіх обіймаємо. Дякую, сніг! Ми, як діти, радіємо тобі,
– написала в публікації співачка.

Ми підготували для вас добірку наймиліших сімейних світлин красуні Світлани Тарабарової.

 

Британія без ЄС: що зміниться після Brexit і які його наслідки
сьогодні
2397
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Світлана Тарабарова Зіркові мами Зіркові діти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:29 Місячний календар стрижок на лютий 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 604
31 січня 11:27 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 53272
30 січня 16:26 Фільми про підлітків, школу, дружбу та любов: найкраща добірка
Юлія Турелик 1464
30 січня 16:00 День народження Всеволода Нестайка: що відомо про класика дитячої літератури
Юлія Турелик 746
30 січня 11:49 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 34802
Новини
Більше новин
Залиште відгук