Світлана Тарабарова зворушила мережу першими кроками сина

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Світлана Тарабарова замилувала мережу милим фото сина
Світлана Тарабарова замилувала мережу милим фото сина / art-mozaika.ua

Українська співачка Світлана Тарабарова намагається не показувати в мережі обличчя свого сина, втім все одно замилувала мережу чуттєвим фото з малюком.

Світлана Тарабарова одразу після народження сина вийшла з декрету та почала активно працювати. Однак зірка попри велику кількість роботи все ж таки приділяє час своєму синові.

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10 вересня 2018 року співачка Світлана Тарабарова вперше стала мамою. Її син Іван з'явився на світ об 23:25, тож артистка назвала свій новий альбом саме цими цифрами.

Первістку Світлани Тарабарової вже 10 місяців, однак вона не знайомить публіку з дитиною надто близько. Вже незабаром синові зіркової мами виповниться 1 рік, тож, можливо, знаменитість зробить так, як Джамала, яка перед першим днем народження сина показала його обличчя. 

"Найсолодше літо. Перші кроки – не передати словами наші хвилювання", – написала зірка під дописом в Instagram.

 

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Теги: LifeStyle Світлана Тарабарова Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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