Святослав Вакарчук оголив торс у Тернополі: співак взяв участь у ранковому забігу

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Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Instagram / @okeanelzy_official

Знаменитий український музикант і вокаліст гурту "Океан Ельзи" пробігся вулицями Тернополя разом зі своєю політичною командою "Голос змін". Після забігу Святослав Вакарчук зробив традиційне фото з колегами, на якому засвітив пружний прес.

Новий знімок Святослав Вакарчук опублікувала на своїй особистій сторінці в Instagram. Варто відзначити, що соліст гурту "Океан Ельзи" створив власний обліковий запис лише у травні, а до цього був "на зв'язку" з фанатами лише на офіційній сторінці гурту.

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Так, вранці 16 червня музикант і лідер політичної партії "Голос змін" оприлюднив фото зроблене після 5-ти кілометрового забігу. На фото він та його колеги постали у роздягненому вигляді, засвітивши рельєфні кубики пресу. Чимало прихильниць фронтмена гурту "Океан Ельзи" відзначили у коментарях, що їхній кумир перебуває у відмінній спортивній формі.

Ранковий Тернопіль. Пробігли 5 кілометрів з командою "Голос змін". Настрій і забіг – супер! Бігайте,
– прокоментував фото Святослав Вакарчук.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Святослав Вакарчук Океан Ельзи
Джерело: LifeStyle 24
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