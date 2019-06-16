Святослав Вакарчук оголив торс у Тернополі: співак взяв участь у ранковому забігу

Знаменитий український музикант і вокаліст гурту "Океан Ельзи" пробігся вулицями Тернополя разом зі своєю політичною командою "Голос змін". Після забігу Святослав Вакарчук зробив традиційне фото з колегами, на якому засвітив пружний прес.

Новий знімок Святослав Вакарчук опублікувала на своїй особистій сторінці в Instagram. Варто відзначити, що соліст гурту "Океан Ельзи" створив власний обліковий запис лише у травні, а до цього був "на зв'язку" з фанатами лише на офіційній сторінці гурту.

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Так, вранці 16 червня музикант і лідер політичної партії "Голос змін" оприлюднив фото зроблене після 5-ти кілометрового забігу. На фото він та його колеги постали у роздягненому вигляді, засвітивши рельєфні кубики пресу. Чимало прихильниць фронтмена гурту "Океан Ельзи" відзначили у коментарях, що їхній кумир перебуває у відмінній спортивній формі.

Ранковий Тернопіль. Пробігли 5 кілометрів з командою "Голос змін". Настрій і забіг – супер! Бігайте,

– прокоментував фото Святослав Вакарчук.