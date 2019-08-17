Святослав Вакарчук привітав Скрябіна з днем народження: архівне фото

Популярний український артист Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року. Та 4,5 роки тому співак трагічно загинув у ДТП, а його пісні досі не втрачають актуальності. Про свого друга та колегу згадав у мережі лідер гурту "Океан Ельзи" і політик Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук присвятив публікацію в Instagram пам'яті Скрябіна. Лідер гурту "Океан Ельзи" опублікував архівне фото з загиблим Андрієм Кузьменко.

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У підписі співак нагадав про день народження Кузьми і спитав у користувачів у мережі, яка їхня улюблена пісня артиста.

Сьогодні день народження Кузьми Скрябіна. Згадав, як то воно було колись. Перша пісня Скрябіна в моїй пам`яті – Птахи. А яка ваша?

– додав у коментарях Вакарчук.

Підписники почали згадувати популярні пісні Скрябіна – "Місця щасливих людей", "Старі фотографії", "Спи собі сама", "Кораблі", "Пісня про маму" та інші.

Скрябін – Птахи: слухайте пісню

Екс-учасник та співзасновник гурту "DZIDZIO" Лесик (Олег Турко) також привітав Кузьму з днем народження в Instagram.

"Кузьма знає, про що я... З днем народженням, чувак", – написав Лесик, опублікувавши коротке відео з Андрієм.

Український співак, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в дорожньо-транспортній пригоді на Дніпропетровщині.

Близько 8.20 ранку біля села Лозоватка (Криворізький район Дніпропетровської області) сталося зіткнення позашляховика, в якому знаходився співак, та вантажівки. Від отриманих травм, Андрій Кузьменко загинув на місці аварії.