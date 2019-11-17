Таксист не оцінив хіт Jerry Heil: деталі кумедної історії

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Співачка Jerry Heil / Instagram /@thejerryheil

Популярна співачка Jerry Heil розповіла про ситуацію, як її не впізнав таксист. Чоловік висловив незадоволення відомим хітом зірки, тому Jerry Heil довелося вислухати чимало критики на рахунок своєї творчості. Після того таксист зателефонував зірці з поясненнями.

Українська співачка поділилася курйозним випадком, який стався з нею у період найбільшої хвилі популярності. Її хіт "Охрана, отмєна" звучав звідусіль. У той час як молодь знала напам'ять кожен рядок пісні, не всім людям старшого покоління її саундтрек був до вподоби. Дотепну історію Jerry Heil розповіла в ефірі програми "Світське життя"

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Jerry Heil пригадала випадок, як таксист гнівно відгукувався про її пісню "Охрана, отмєна" . Він запевняв дівчину, що сучасний український шоу-бізнес занепав.

Ця пісня на кожному кроці. Хто писав цей текст?
– нарікав водій виконавиці. 

Крім того, він запевняв зірку, що автором хіта є точно не та дівчина, що з ним виступає. За його словами, він був охоронцем Джамали і знає, як працюють артисти. 

 Її закрили, прийшов композитор, пісню написав, от вона її і виконує,
– поділився життєвим досвідом таксист. 

Jerry Heil записала цей емоційний монолог на диктофон. Коли ж водій нарешті зрозумів, хто був його пасажиром, він зателефонував зірці і вісім хвилин виправдовувався. Запевняв її, що насправді одразу впізнав співачку. 

На "Вечорі прем'єр" артистка з'явилася у надяскравому образі – об'ємній фатиновій сукні жовтого кольору. Вона виступила під супровід київського академічного хору "Хрещатик". Серед співаків були навіть одногрупники зірки, тому вона почувалася трошки ніяково. У своєму інстаграмі вона зізналася, що колись мріяла співати в цьому хорі. Але їй пощастило більше – вона диригувала власним твором на сцені палацу "Україна". 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Концерти
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