Танці з зірками 2018: учасники другого сезону танцювального шоу
2 сезон проекту "Танці з зірками" у 2018 році вже стартував! Вже відомі усі зіркові учасники та професійні танцюристи, які склали їм пари. В матеріалі зібрали для вас інформацію про всіх учасників 2 сезону шоу "Танці з зірками" у 2018 році, які будуть змагатись за перемогу, а також про учасників, які вже залишили шоу.
Новий сезон шоу "Танці з зірками" 2018 вже традиційно розпочався із #танціззіркамиchallenge. Учасники шоу один за одним публікували танцювальний ролик та передавали виклик іншому учаснику. У результаті цього челенджу і сформувався повний список учасників шоу, які будуть змагатися на паркеті вже цього сезону.
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Після перших випусків шоу за перемогу продовжують змагатись – грузинський бізнесмен та продюсер Іраклі Макацарія, українська телеведуча Маша Єфросиніна, всесвітньо відомий боксер та володар титулу чемпіону світу у легкій вазі Денис Берінчик та майстер спорту зі спортивної аеробіки та тренер Аніта Луценко, гуморист Ігор Ласточкін, актор кіно і театру Павло Вишняков, співачка Мішель Андраде, телеведучий та ресторатор Микола Тищенко, телеведуча Леся Нікітюк, телеведуча Оксана Марченко, а також ведучий Руслан Сенічкін.
Шоу вже покинули співачка Слава Камінська та співачка Злата Огнєвіч. Камінська у цьому сезоні так і не вийшла на паркет через травму, а отже після другого випуску її дискваліфікували, співачка пообіцяла повернутись у наступному сезону. У третьому випуску шоу покинув співак Павло Зібров.
Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками"
Іраклі Макацарія
Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Іраклі Макацарія та Яна Заєць
Грузинський бізнесмен та продюсер Іраклі Макацарія став першим учасником шоу "Танці з зірками 2018". Партнеркою найбажанішого холостяка країни стала Яна Заєць.
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Макацарія є засновником першої компанії, яка почала співпрацювати з Боллівудом. У 2013-ому році Іраклі заснував продакшн-компанію Maq Entertainment. Саме вона відкрила Грузію для зйомок кіно і реклами для індійського ринку. Понад 15 років Іраклі проживає у Тбілісі, але часто буває у роз’їздах по роботі. Зокрема, Макацарія проводить багато часу в Україні. Він був учасником українського шоу "Холостяк 6".
Гарячий холостяк офіційно заявив, що дуже хоче знайти свою половинку та вже готовий стати люблячим татом. Адже із переможницею шоу "Холостяк 6" Іраклі стосунки розірвав.
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У бізнесмена вже є досвід участі у подібному шоу – в 2017 року він став учасником грузинської версії шоу "Танці з зірками" та навіть дійшов до фіналу та посів друге місце.
Танці з зірками 2018 1 випуск – виступ Іраклі Макацарії та Яни Заєць
Ігор Ласточкін
Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова
Аніта Луценко передала #танціззіркамиchallenge гумористу та тренеру Ліги сміху Ігорю Ласточкіну – і він мужньо прийняв виклик! Його парнеркою по танцях стала Ілона Гвоздьова.
Ігор Ласточкін народився у Ташкенті, столиці Узбекистану. Після школи хлопець вступив до Національної металургійної академії України в Дніпрі. Спершу Ігор збирався працювати у нафтовій промисловості, однак потім зрозумів, що це не його покликання. Незважаючи на це, Ігор все ж отримав диплом і почав кар’єру в КВН.
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Спершу Ігор грав за дві дніпропетровські команди. Згодом йому запропонували стати капітаном. На рахунку гумориста також ролі у популярних комедійних серіалах "Країна У", "Казки У", "Готель Галіція".
У 2015 році Ігор Ласточкін став тренером шоу "Ліга сміху". У другому сезоні проекту команда Ласточкіна стала переможницею. А ще через рік Ігор разом з Юрієм Горбуновим розділив перше місце третього чемпіонату України з гумору "Ліга Сміху", привівши дебютанта чемпіонату до кубку. У 2016 році Ігор став суддею шоу "Розсміши коміка".
Танці з зірками 2018 1 випуск – виступ Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової
Павло Вишняков
Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Павло Вишняков та Юля Сахневич
Парнеркою актора кіно і театру Павла Вишнякова стала харизматична та яскрава Юля Сахневич. Білорус за національністю Павло Вишняков став улюбленцем українських глядачів. Актор зіграв головні ролі у серіалах "Повернення Мухтара" та "Опери за викликом". У 2015 році Павло Вишняков вирішив оселитись в Києві та навіть зізнався, що знайшов своє кохання.
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А от що стосується танців, то в коментарі ТСН актор зізнався, що не має значної практики, тому для нього участь у шоу буде справжнім викликом.
"Мою "танцювальну кар'єру" цілком можна охарактеризувати відомим висловом "чоловіки не танцюють". Звичайно, всі актори навчаються азам хореографії в університетах. Одного разу я навіть виконував одну з головних ролей у мюзиклі, де було багато танцювальних постановок. Але все ж вийти на паркет танцювального проекту – для мене виклик", – зазначив Павло Вишняков.
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Танці з зірками 2018 1 випуск – виступ Павла Вишнякова та Юлії Сахнєвіч
Леся Нікітюк
Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Леся Нікітюк та Максим Єжов
Телеведуча Леся Нікітюк змагається за перемогу разом із харизматичним партнером Максимом Єжовим. Перед другим випуском Леся травмула руку, але у все-таки вийшла на паркет із пов'язкою, чим показала, що серйозно налаштована на перемогу.
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Вперше про Лесю Нікітюк Україна дізналась в 2009 році, коли вона разом з подругою Ольгою Панасенко почала виступати в "Бігуді шоу". Через два роки двоє талановитих дівчат взяли участь у шоу "Розсміши коміка". Їм вдалося розсмішити гумористів на 50 000, а потім ще на 20 000 гривень.
Потім Нікютік стала ведучою програми "Орел і решка", в рамках якої вона вирушила у навколосвітню подорож. Також ведуча є автором програми про шоу-бізнес "Леся-ЗдЄся" та проекту "Навколо М". Запальний характер ведучої та непересічне почуття гумору – точно стануть окрасою цього сезону!
Танці з зірками 2018 1 випуск – виступ Лесі Нікітюк та Макса Єжова
Учасники 2 сезону "Танці з зірками", які покинули шоу
Слава Камінська
Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Слава Камінська та Ігор Кузьменко
Участь у шоу мала взяти співачка та учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська разом із своїм парнером Ігор Кузьменко, який був переможцем у минулому сезоні.
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Проте під час підготовки до шоу співачка травмувала спину і лікарі заборонили їй виходити на паркет. Артистка відмовилась брати участь у першому ефірі "Танці з зірками 2018" через отриману травму спини. Лікарі зазначили, що знаменитість не може танцювати щонайменше 10 днів. Однак Слава Камінська запевнила, що буде робити все можливе, щоб вийти на паркет в другому випуску шоу.
Однак і в другому випуску пара не вийшла на паркет і, за умовами конкурсу, вони залишили шоу. Камінська пообіцяла, що повернеться на паркет у наступному сезоні.
Злата Огнєвіч
Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Злата Огневич та Дмитро Жук
Українська співачка Злата Огневич вийшла на паркет із Дмитром Жуком. Однак вже у другому випуску пара разом із Денисом Берінчіком та її партнеркою отримала найменшу кількість балів. Монатік віддав свій голос співачці, а от Катерина Кухар проголосувала за боксера. Влад Яма, чий голос був вирішальним, надав перевагу Денису Берінчику та Катерині Бєлявській.
Злата Огневич (ім'я при народженні – Інна) представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2013, де посіла 3 місце. У 2014 році вона в прямому ефірі повідомляла бали від України, де привітала усіх патріотичним гаслом "Слава Україні!".
Успішно балотувалася до Верховної Ради України VIII скликання за списком "Радикальної партії Олега Ляшка", але вже в 2015 році склала свої повноваження.
"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – виступ Злати Огневич та Дмитра Жука
"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – шоу покинула Злата Огневич
Павло Зібров
Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Павло Зібров та Марія Шмельова
У третьому випуску шоу вибув співак Павло Зібров та його партнерка Марія Шмельова. Не дивлячись на те, що судді оцінили виступ на 2 бали вище від Лесі Нікітюк, глядачі віддали більше голосів саме за пару Нікітюк.
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Співака називають справжньою "легендою української естради". Проте Зібров щодня доводить, що зарано його списувати в архіви. Співак зачитав реп з командою "Плюшевий Бруклін" про "Укрзалізницю", зібрав повний Atlas під час хелловінського діджей-сету.
В 2016 році Зібров анонімно взяв участь у шоу "Голос", проте своїм голосом та виконанням пісні не зміг розвернути жодного суддівського крісла і не потрапив на шоу. А тепер же готовий підкорювати ще й паркет!
"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – виступ Павла Зіброва та Марії Шмельової
"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – шоу покинув Павло Зібров
Микола Тищенко
Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Микола Тищенко та NANA
У четвертому прямому ефірі паркет покинув Микола Тищенко. Партнеркою телеведучого та ресторатора була колишня солістка популярного гурту NIKITA та свого часу танцівниця балету Todes – NANA. Пару називали найсексуальнішими танцівниками шоу, однак Миколі Тищенку та Нані забракло голосів глядачів.
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46-річний ресторатор одружений із 23-річною красунею Аллою Барановською. Пара виховує маленького сина Давида. Це вже третій шлюб Миколи. Також у нього є син Данило – від другої дружини, Міс Україна-2008 Ірини Журавської.
Тищенко є майстром спорту з дзюдо. Тож не дивно, що приділяє велику увагу своїй фізичній формі: кілька разів на тиждень відвідує спортзал і навіть під час подорожей не відмовляється від тренувань.
"Танці з зірками 2018" 4 випуск дивитись онлайн – виступ Миколи Тищенка та Nana
"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – оголошення результатів
Маша Єфросиніна
Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Маша Єфросиніна та Максим Леонов
У п'ятому прямому ефірі паркет покинула Маша Єфросиніна. Глядачі віддали меншу кількість голосів за зірку, відтак вона разом із Максимом Леоновим попрощалась із шоу. Наприкінці своєї промови телеведуча зазначила, що сподівається, "у шоу переможе чесність".
"Танці з зірками 2018" 5 випуск дивитись онлайн – оголошення результатів
Телеведуча Маша Єфросиніна прийняла виклик грузинського красеня Іраклі Макацарії. Її парнером по танцях став Максим Леонов.
За плечима 39-річної Марії – низка телевізійних програм, зйомки в кіно, ведення Євробачення-2005, благодійні проекти... Тепер, на "Танцях з зірками", ця успішна жінка хоче відкритися по-новому та приємно здивувати своїх прихильників.
Єфросиніна любить танцювати та часто публікує відповідні відео в своєму Instagram, особливо з маленьким сином Олександром. Під хіт "Вите надо выйти" вони разом станцювали незліченну кількість разів.
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У 20 років телезірка важила 85 кг, зараз – 60 кг. Своєю історією схуднення телеведуча щиро ділиться в соцмережах та дає поради щодо того, як прийняти та полюбите себе.
"Танці з зірками 2018" 5 випуск дивитись онлайн – виступ Маші Єфросиніної та Макса Леонова
Аніта Луценко
Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Аніта Луценко та Олександр Прохоров
Аніта Луценко покинула проект у 6 прямому ефірі. Хоч зіркові судді розхвалили її запальний джайв, однак глядачі врятували іншу пару від виходу з шоу.
"Танці з зірками 2018" 6 випуск дивитись онлайн – оголошення результатів
Майстер спорту зі спортивної аеробіки та тренер Аніта Луценко прийняла виклик від Дениса Берінчика. Її парнером став Олександр Прохоров.
Аніта Луценко займається спортом з 4 років. З 10-річного віку Аніта брала активну участь у найпрестижніших спортивних змаганнях. Аніта Луценко – майстер спорту та Срібна Чемпіонка Європи зі Спортивної Аеробіки, багатократна Чемпіонка України по аеробіці та фітнесу та фіналістка Чемпіонату Європи з Фітнесу.
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Луценко також має танцювальний досвід – вона була частиною шоу-балету, а нині готова поборотися за перемогу у наймасштабнішому танцювальному шоу країни.
"Танці з зірками 2018" 6 випуск – виступ Аніти Луценко та Олександра Прохорова
Оксана Марченко
Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Оксана Марченко та Дмитро Єжов
Перед 8 прямим ефіром Оксана Марченко несподівано відмовилась від участі у "Танцях з зірками 2018". За словами телеведучої, під час репетиції вона зламала два ребра, тому не може більше виходити на паркет.
Виклик Лесі Нікітюк прийняла телеведуча Оксана Марченко, вона буде танцювати із Дмитром Чапліним. Дмитро був фіналістом американської версії проекту і готовий підкорювати паркет українського шоу.
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Навколо участі Марченко у проекті "Танці з зірками" розгорівся цілий скандал. Наприклад, творча команда телепрограми "Телевізійна служба новин" телеканалу "1+1" публічно висловила незгоду з рішенням керівництва щодо участі дружини проросійського політика Віктора Медведчука у шоу.
Як відомо, Марченко є дружиною Віктора Медведчука і мамою двох дітей – Богдана і Дарини. Причому Дарина (спільна з Медведчуком дочка) – похресниця Володимира Путіна і Світлани Медведєвої.
Чоловік Оксани відомий не лише кумівством з Путіним, його політична діяльність в Україні – яскраво проросійська. У 2014 році Медведчук навіть опинився у персональному санкційному списку США проти осіб, які "загрожують миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України".
У січні 2016 року активісти "Правого сектору" вимагали від керівництва телеканалу СТБ звільнення Марченко. "Оксана Марченко не має морального права працювати на українському телеканалі, будучи кумою Путіна і жінкою вбивць Василя Стуса", – наполягали тоді активісти.
У листопаді 2017-го, напередодні річниці Революції Гідності, активісти підпалили банер, що рекламував тоді нову програму Оксани Марченко на каналі "Інтер".
Скандальної слави зажив і "морський будиночок" родини Медведчука-Марченко: збудовано його на території дитячого санаторію у Сімеїзі, має "хатка" власний пляж (який по факту призначався для санаторію). У ЗМІ стверджують, що саме в цьому будинку Медведчук із дружиною приймали на гостини свого кума Путіна.
Танці з зірками 2018 1 випуск – виступ Оксани Марченко та Дмитра Чапліна
Руслан Сенічкін
Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Руслан Сенічкін та Яна Цибульська
У 9 прямому ефірі шоу покинув телеведучий Руслан Сенічкін. Чоловік п'ять разів поспіль опинявся під загрозою виходу з проекту, однак глядачі рятували пару, віддаючи свої голоси. Згодом Руслан Сенічкін зробив відверту заяву, додавши, що не покидає паркет тільки через свою партнерку – Яну Цибульську. Пасивність у боротьбі за перемогу побачили і зіркові судді, які зрештою проголосували за Дениса Берінчика і Катю Белявську.
"Танці з зірками 2018" 9 випуск дивитись онлайн – оголошення результатів
Останнім учасником, який прийняв зіркову естафету #танціззіркамиchallenge, став ведучий Руслан Сенічкін. Ведучий не побоявся нових викликів і наважився схуднути.
Складе компанію Руслану та мотивуватиме його танцюристка Яна Цибульська.
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Танці з зірками 2018 1 випуск – виступ Руслана Сенічкіна та Яни Цибульської
Денис Берінчик
Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Денис Берінчик та Катерина Белявська
Хоч зірки пророкували не довгу участь Дениса Берінчика у шоу, зазначаючи, що спортсмени не вміло танцюють, однак він довів зворотне. Українському боксеру вдалось дійти майже до фіналу та показати свою майстерність на паркеті. Складні хореографічні підтримки та експерименти зі стилями – все було до снаги Денису Берінчику. Однак, за результатами голосування, він покинув шоу в 7 прямому ефірі.
Після феєричного повернення у шоу спортсмен все жпокинув паркет. Сталось це в 11 випуску проекту.
"Танці з зірками 2018" 7 випуск дивитись онлайн – виступ Дениса Берінчика та Катерини Белявської
Всесвітньо відомий боксер та володар титулу чемпіону світу у легкій вазі Денис Берінчик прийняв виклик від Маши Єфросиніної. Його партнеркою по паркету стала Катерина Белявська.
30-річний боксер Денис Берінчик народився у Луганській області. Після школи майбутня зірка боксу закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України. Перший серйозний успіх прийшов до боксера у 2010-ому. Він виграв чемпіонат Міжнародної федерації студентського спорту і після цього перейшов у більш високу вагову категорію.
Вже через рік Денис Берінчик взяв участь у Чемпіонаті світу з боксу. В першому ж бою спортсмен переміг свого опонента. В усіх наступних боях Денис впевнено тримав у руках перемогу. Згодом Денис Берінчик взяв участь в Олімпійських іграх, з яких привіз до України срібну медаль. Денис запам'ятався на Лондонській Олімпіаді тим, що після усіх своїх перемог танцював гопак.
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У 2015-ому відбувся дебют Дениса на професійному ринзі, де він переміг запеклого бельгійця. Через рік боксер перейшов у легку вагову категорію. На рахунку Дениса Берінчика численні спортивні досягнення. Денис – срібний призер Олімпійських ігор, срібний призер чемпіонату світу, бронзовий призер літньої Універсіади, дворазовий чемпіон України та заслужений майстер спорту України з боксу.
"Танці з зірками 2018" 11 випуск дивитись онлайн – виступ Дениса Берінчика та Катерини Белявської
Мішель Андраде
Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Мішель Андраде та Женя Кот
Букмекери припускали, що саме Мішель Андраде та Женя Кот здобудуть кубок на шоу "Танці з зірками 2018". Однак пара 5 разів потрапляла у зону ризику, а вже у чвертьфіналі, за результатами голосування шоу, покинула паркет.
"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – оголошення результатів
Співачці болівійського походження Мішель Андраде дістався один із найсексуальніших танцюристів країни – Женя Кот. Ця пара наповнить паркет своїми запальними та звабливими танцями.
У минулому сезоні "Танців з зірками" Женя зупинився за крок до перемоги, тому цього разу танцюрист не пропустить свій шанс.
Мішель Андраде – не тільки талановита вокалістка в творчій команді Потапа, але й танцівниця, яка змалку займалась хореографією та художньою гімнастикою. Тому у кліпах та під час концертів зірка з легкістю відтворює па і демонструє неймовірну пластику свого тіла.
Танці з зірками 2018 1 випуск – виступ Мішель Андраде та Євгена Кота
Танці з зірками– це шоу, в якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. До журі увійшли: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Національної опери Катерина Кухар, а також хореограф Влад Яма.
В новому сезоні шоу збільшиться кількість прямих ефірів та зірок-учасників у порівнянні з минулим роком. За правилами проекту, у шоу візьме участь 14 пар.