2 сезон проекту "Танці з зірками" у 2018 році вже стартував! Вже відомі усі зіркові учасники та професійні танцюристи, які склали їм пари. В матеріалі зібрали для вас інформацію про всіх учасників 2 сезону шоу "Танці з зірками" у 2018 році, які будуть змагатись за перемогу, а також про учасників, які вже залишили шоу.

Новий сезон шоу "Танці з зірками" 2018 вже традиційно розпочався із #танціззіркамиchallenge. Учасники шоу один за одним публікували танцювальний ролик та передавали виклик іншому учаснику. У результаті цього челенджу і сформувався повний список учасників шоу, які будуть змагатися на паркеті вже цього сезону.

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Після перших випусків шоу за перемогу продовжують змагатись – грузинський бізнесмен та продюсер Іраклі Макацарія, українська телеведуча Маша Єфросиніна, всесвітньо відомий боксер та володар титулу чемпіону світу у легкій вазі Денис Берінчик та майстер спорту зі спортивної аеробіки та тренер Аніта Луценко, гуморист Ігор Ласточкін, актор кіно і театру Павло Вишняков, співачка Мішель Андраде, телеведучий та ресторатор Микола Тищенко, телеведуча Леся Нікітюк, телеведуча Оксана Марченко, а також ведучий Руслан Сенічкін.

Шоу вже покинули співачка Слава Камінська та співачка Злата Огнєвіч. Камінська у цьому сезоні так і не вийшла на паркет через травму, а отже після другого випуску її дискваліфікували, співачка пообіцяла повернутись у наступному сезону. У третьому випуску шоу покинув співак Павло Зібров.

Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками"

Іраклі Макацарія



Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Іраклі Макацарія та Яна Заєць

Грузинський бізнесмен та продюсер Іраклі Макацарія став першим учасником шоу "Танці з зірками 2018". Партнеркою найбажанішого холостяка країни стала Яна Заєць.

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Макацарія є засновником першої компанії, яка почала співпрацювати з Боллівудом. У 2013-ому році Іраклі заснував продакшн-компанію Maq Entertainment. Саме вона відкрила Грузію для зйомок кіно і реклами для індійського ринку. Понад 15 років Іраклі проживає у Тбілісі, але часто буває у роз’їздах по роботі. Зокрема, Макацарія проводить багато часу в Україні. Він був учасником українського шоу "Холостяк 6".

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa) 26 Сер 2018 р. о 11:41 PDT

Гарячий холостяк офіційно заявив, що дуже хоче знайти свою половинку та вже готовий стати люблячим татом. Адже із переможницею шоу "Холостяк 6" Іраклі стосунки розірвав.

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Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa) 2 Вер 2018 р. о 11:23 PDT

У бізнесмена вже є досвід участі у подібному шоу – в 2017 року він став учасником грузинської версії шоу "Танці з зірками" та навіть дійшов до фіналу та посів друге місце.

Танці з зірками 2018 1 випуск – виступ Іраклі Макацарії та Яни Заєць

Ігор Ласточкін



Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова

Аніта Луценко передала #танціззіркамиchallenge гумористу та тренеру Ліги сміху Ігорю Ласточкіну – і він мужньо прийняв виклик! Його парнеркою по танцях стала Ілона Гвоздьова.

Ігор Ласточкін народився у Ташкенті, столиці Узбекистану. Після школи хлопець вступив до Національної металургійної академії України в Дніпрі. Спершу Ігор збирався працювати у нафтовій промисловості, однак потім зрозумів, що це не його покликання. Незважаючи на це, Ігор все ж отримав диплом і почав кар’єру в КВН.

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Допис, поширений ilonagvozdeva (@ilonagvozdeva) 2 Вер 2018 р. о 12:39 PDT

Спершу Ігор грав за дві дніпропетровські команди. Згодом йому запропонували стати капітаном. На рахунку гумориста також ролі у популярних комедійних серіалах "Країна У", "Казки У", "Готель Галіція".

Допис, поширений Игорь (@lastochkin_igor) 31 Сер 2018 р. о 11:06 PDT

У 2015 році Ігор Ласточкін став тренером шоу "Ліга сміху". У другому сезоні проекту команда Ласточкіна стала переможницею. А ще через рік Ігор разом з Юрієм Горбуновим розділив перше місце третього чемпіонату України з гумору "Ліга Сміху", привівши дебютанта чемпіонату до кубку. У 2016 році Ігор став суддею шоу "Розсміши коміка".

Танці з зірками 2018 1 випуск – виступ Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової

Павло Вишняков



Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Павло Вишняков та Юля Сахневич

Парнеркою актора кіно і театру Павла Вишнякова стала харизматична та яскрава Юля Сахневич. Білорус за національністю Павло Вишняков став улюбленцем українських глядачів. Актор зіграв головні ролі у серіалах "Повернення Мухтара" та "Опери за викликом". У 2015 році Павло Вишняков вирішив оселитись в Києві та навіть зізнався, що знайшов своє кохання.

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А от що стосується танців, то в коментарі ТСН актор зізнався, що не має значної практики, тому для нього участь у шоу буде справжнім викликом.

Допис, поширений Вишняков Павел (@vishniakov_pavel_) 28 Сер 2018 р. о 2:35 PDT

"Мою "танцювальну кар'єру" цілком можна охарактеризувати відомим висловом "чоловіки не танцюють". Звичайно, всі актори навчаються азам хореографії в університетах. Одного разу я навіть виконував одну з головних ролей у мюзиклі, де було багато танцювальних постановок. Але все ж вийти на паркет танцювального проекту – для мене виклик", – зазначив Павло Вишняков.

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Танці з зірками 2018 1 випуск – виступ Павла Вишнякова та Юлії Сахнєвіч

Леся Нікітюк

Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Леся Нікітюк та Максим Єжов

Телеведуча Леся Нікітюк змагається за перемогу разом із харизматичним партнером Максимом Єжовим. Перед другим випуском Леся травмула руку, але у все-таки вийшла на паркет із пов'язкою, чим показала, що серйозно налаштована на перемогу.

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Вперше про Лесю Нікітюк Україна дізналась в 2009 році, коли вона разом з подругою Ольгою Панасенко почала виступати в "Бігуді шоу". Через два роки двоє талановитих дівчат взяли участь у шоу "Розсміши коміка". Їм вдалося розсмішити гумористів на 50 000, а потім ще на 20 000 гривень.

Допис, поширений Ezhov Maksim (@ezhov_maksim_) 27 Сер 2018 р. о 11:36 PDT

Потім Нікютік стала ведучою програми "Орел і решка", в рамках якої вона вирушила у навколосвітню подорож. Також ведуча є автором програми про шоу-бізнес "Леся-ЗдЄся" та проекту "Навколо М". Запальний характер ведучої та непересічне почуття гумору – точно стануть окрасою цього сезону!

Танці з зірками 2018 1 випуск – виступ Лесі Нікітюк та Макса Єжова

Учасники 2 сезону "Танці з зірками", які покинули шоу

Слава Камінська



Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Слава Камінська та Ігор Кузьменко

Участь у шоу мала взяти співачка та учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська разом із своїм парнером Ігор Кузьменко, який був переможцем у минулому сезоні.

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Проте під час підготовки до шоу співачка травмувала спину і лікарі заборонили їй виходити на паркет. Артистка відмовилась брати участь у першому ефірі "Танці з зірками 2018" через отриману травму спини. Лікарі зазначили, що знаменитість не може танцювати щонайменше 10 днів. Однак Слава Камінська запевнила, що буде робити все можливе, щоб вийти на паркет в другому випуску шоу.

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 25 Сер 2018 р. о 8:50 PDT

Однак і в другому випуску пара не вийшла на паркет і, за умовами конкурсу, вони залишили шоу. Камінська пообіцяла, що повернеться на паркет у наступному сезоні.

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 2 Вер 2018 р. о 7:41 PDT

Злата Огнєвіч



Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Злата Огневич та Дмитро Жук

Українська співачка Злата Огневич вийшла на паркет із Дмитром Жуком. Однак вже у другому випуску пара разом із Денисом Берінчіком та її партнеркою отримала найменшу кількість балів. Монатік віддав свій голос співачці, а от Катерина Кухар проголосувала за боксера. Влад Яма, чий голос був вирішальним, надав перевагу Денису Берінчику та Катерині Бєлявській.

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 2 Вер 2018 р. о 1:15 PDT

Злата Огневич (ім'я при народженні – Інна) представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2013, де посіла 3 місце. У 2014 році вона в прямому ефірі повідомляла бали від України, де привітала усіх патріотичним гаслом "Слава Україні!".

Успішно балотувалася до Верховної Ради України VIII скликання за списком "Радикальної партії Олега Ляшка", але вже в 2015 році склала свої повноваження.

"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – виступ Злати Огневич та Дмитра Жука

"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – шоу покинула Злата Огневич

Павло Зібров



Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Павло Зібров та Марія Шмельова

У третьому випуску шоу вибув співак Павло Зібров та його партнерка Марія Шмельова. Не дивлячись на те, що судді оцінили виступ на 2 бали вище від Лесі Нікітюк, глядачі віддали більше голосів саме за пару Нікітюк.

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Співака називають справжньою "легендою української естради". Проте Зібров щодня доводить, що зарано його списувати в архіви. Співак зачитав реп з командою "Плюшевий Бруклін" про "Укрзалізницю", зібрав повний Atlas під час хелловінського діджей-сету.

Допис, поширений Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 26 Сер 2018 р. о 12:31 PDT

В 2016 році Зібров анонімно взяв участь у шоу "Голос", проте своїм голосом та виконанням пісні не зміг розвернути жодного суддівського крісла і не потрапив на шоу. А тепер же готовий підкорювати ще й паркет!

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – виступ Павла Зіброва та Марії Шмельової

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – шоу покинув Павло Зібров

Микола Тищенко



Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Микола Тищенко та NANA

У четвертому прямому ефірі паркет покинув Микола Тищенко. Партнеркою телеведучого та ресторатора була колишня солістка популярного гурту NIKITA та свого часу танцівниця балету Todes – NANA. Пару називали найсексуальнішими танцівниками шоу, однак Миколі Тищенку та Нані забракло голосів глядачів.

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46-річний ресторатор одружений із 23-річною красунею Аллою Барановською. Пара виховує маленького сина Давида. Це вже третій шлюб Миколи. Також у нього є син Данило – від другої дружини, Міс Україна-2008 Ірини Журавської.

Допис, поширений Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) 2 Вер 2018 р. о 3:51 PDT

Тищенко є майстром спорту з дзюдо. Тож не дивно, що приділяє велику увагу своїй фізичній формі: кілька разів на тиждень відвідує спортзал і навіть під час подорожей не відмовляється від тренувань.

"Танці з зірками 2018" 4 випуск дивитись онлайн – виступ Миколи Тищенка та Nana

"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – оголошення результатів

Руслан Сенічкін



Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Руслан Сенічкін та Яна Цибульська



У 9 прямому ефірі шоу покинув телеведучий Руслан Сенічкін. Чоловік п'ять разів поспіль опинявся під загрозою виходу з проекту, однак глядачі рятували пару, віддаючи свої голоси. Згодом Руслан Сенічкін зробив відверту заяву, додавши, що не покидає паркет тільки через свою партнерку – Яну Цибульську. Пасивність у боротьбі за перемогу побачили і зіркові судді, які зрештою проголосували за Дениса Берінчика і Катю Белявську.

"Танці з зірками 2018" 9 випуск дивитись онлайн – оголошення результатів

Останнім учасником, який прийняв зіркову естафету #танціззіркамиchallenge, став ведучий Руслан Сенічкін. Ведучий не побоявся нових викликів і наважився схуднути.

Допис, поширений Руслан Сенічкін (@ruslan_senichkin) 31 Сер 2018 р. о 12:10 PDT

Складе компанію Руслану та мотивуватиме його танцюристка Яна Цибульська.

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Танці з зірками 2018 1 випуск – виступ Руслана Сенічкіна та Яни Цибульської

Денис Берінчик



Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Денис Берінчик та Катерина Белявська

Хоч зірки пророкували не довгу участь Дениса Берінчика у шоу, зазначаючи, що спортсмени не вміло танцюють, однак він довів зворотне. Українському боксеру вдалось дійти майже до фіналу та показати свою майстерність на паркеті. Складні хореографічні підтримки та експерименти зі стилями – все було до снаги Денису Берінчику. Однак, за результатами голосування, він покинув шоу в 7 прямому ефірі.

Після феєричного повернення у шоу спортсмен все жпокинув паркет. Сталось це в 11 випуску проекту.

"Танці з зірками 2018" 7 випуск дивитись онлайн – виступ Дениса Берінчика та Катерини Белявської

Всесвітньо відомий боксер та володар титулу чемпіону світу у легкій вазі Денис Берінчик прийняв виклик від Маши Єфросиніної. Його партнеркою по паркету стала Катерина Белявська.

30-річний боксер Денис Берінчик народився у Луганській області. Після школи майбутня зірка боксу закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України. Перший серйозний успіх прийшов до боксера у 2010-ому. Він виграв чемпіонат Міжнародної федерації студентського спорту і після цього перейшов у більш високу вагову категорію.

Допис, поширений Денис Беринчик (@berinchyk) 1 Вер 2018 р. о 2:42 PDT

Вже через рік Денис Берінчик взяв участь у Чемпіонаті світу з боксу. В першому ж бою спортсмен переміг свого опонента. В усіх наступних боях Денис впевнено тримав у руках перемогу. Згодом Денис Берінчик взяв участь в Олімпійських іграх, з яких привіз до України срібну медаль. Денис запам'ятався на Лондонській Олімпіаді тим, що після усіх своїх перемог танцював гопак.

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Допис, поширений Денис Беринчик (@berinchyk) 27 Сер 2018 р. о 12:37 PDT

У 2015-ому відбувся дебют Дениса на професійному ринзі, де він переміг запеклого бельгійця. Через рік боксер перейшов у легку вагову категорію. На рахунку Дениса Берінчика численні спортивні досягнення. Денис – срібний призер Олімпійських ігор, срібний призер чемпіонату світу, бронзовий призер літньої Універсіади, дворазовий чемпіон України та заслужений майстер спорту України з боксу.

"Танці з зірками 2018" 11 випуск дивитись онлайн – виступ Дениса Берінчика та Катерини Белявської

Мішель Андраде



Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Мішель Андраде та Женя Кот

Букмекери припускали, що саме Мішель Андраде та Женя Кот здобудуть кубок на шоу "Танці з зірками 2018". Однак пара 5 разів потрапляла у зону ризику, а вже у чвертьфіналі, за результатами голосування шоу, покинула паркет.

"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – оголошення результатів

Співачці болівійського походження Мішель Андраде дістався один із найсексуальніших танцюристів країни – Женя Кот. Ця пара наповнить паркет своїми запальними та звабливими танцями.

У минулому сезоні "Танців з зірками" Женя зупинився за крок до перемоги, тому цього разу танцюрист не пропустить свій шанс.

Допис, поширений Michelle Andrádе (@mishvirmish) 2 Вер 2018 р. о 1:05 PDT

Мішель Андраде – не тільки талановита вокалістка в творчій команді Потапа, але й танцівниця, яка змалку займалась хореографією та художньою гімнастикою. Тому у кліпах та під час концертів зірка з легкістю відтворює па і демонструє неймовірну пластику свого тіла.

Танці з зірками 2018 1 випуск – виступ Мішель Андраде та Євгена Кота

​Танці з зірками– це шоу, в якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. До журі увійшли: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Національної опери Катерина Кухар, а також хореограф Влад Яма.



В новому сезоні шоу збільшиться кількість прямих ефірів та зірок-учасників у порівнянні з минулим роком. За правилами проекту, у шоу візьме участь 14 пар.