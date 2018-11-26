Танці з зірками 2018: зворушлива реакція Ілони Гвоздьової на перемогу в шоу

У неділю, 25 листопада, в Україні відбувся останній випуск танцювального шоу "Танці з зірками". За результатами голосування глядачів та журі, головний кубок здобули український шоумен Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова.

Гвоздьова зворушливо звернулася до свого партнера на паркеті Ігоря Ласточкіна. Про це Ілона написала на сторінці в Instagram.

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"Вчора було стільки емоцій і шок одночасно, та й ефірний час не нескінченний, але тепер я можу подякувати тобі (Ігор Ласточкін, – 24 канал). Дякую тобі за твій талант, за працю, за віру в себе і в нашу пару, я пишаюся тобою і собою, сподіваюся в житті твоєму тобі знадобляться такі танцювальні навички, спасибі за щирість, цілеспрямованість і самовіддачу! Таких людей мало!" – наголосила Ілона.

Крім того, Ілона Гвоздьова продемонструвала подарунок, який їй зробив чоловік після закінчення шоу. Сюрпризом став білий автомобіль Mercedes-Benz.

Нагадаємо, срібло отримали Леся Нікітюк та її партнер Максим Єжов. Пара отримувала чималу підтримку глядачів, однак цього разу прихильники зірки не змогли вибороти для неї перемогу. Третє місце посіли Іраклі Макацарія та Яна Заєць.